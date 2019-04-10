هنا معرفة مقر لجنتك الإنتخابية استفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بالرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات

الاستعلام عن لجنتك الإنتخابية ورقم ومكان اللجنة الفرعية بالرقم القومي عبر موقع اللجنة العليا للإنتخابات والهيئة الوطنية للإنتخابات للإستفتاء على التعديلات الدستورية وبالتحديد مادة رقم ” 12″ ويجب على جميع المواطنين المسموح لهم حق التصويت بالتعديلات الدستورية 2019 عبر اللجان الإنتخابية الخاصة بهم والتي سيتم الاستعلام عنها خلال الروابط المتوفرة عبر المقال.

إستفتاء التعديلات الدستورية 2019

حيث سيتم فتح باب جميع اللجان الإنتخابية في تاريخ يوم 22 أبريل وسوف تستمر العملية الإنتخابية لمدة ثلاث أيام وتنتهي يوم 24 أبريل، وقد يكون هناك إعتراض من قبل الناخبين حول مكان اللجنة الإنتخابية المحددة للإستفتاء على التعديلات الدستورية لذا يمكن تغيير مقر اللجنة عبر عدة طرق ومنها التوجه إلى أي محمة إبتدائية وتقديم طلب تغيير مكان اللجنة الإنتخابية وهي بدورها سيتم إرساله إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات.

أو يمكن الدخول إلى رابط الهيئة الوطنية للإنتخابات وإختيار إيقونة تغيير مقر اللجنة الإنتخابية وتسجيل الرقم القومي وباقي بيانات المطلوبة ومن ثم الضغط على زر إرسال الطلب، وسوف تقوم الهيئة الوطنية للإنتخابات بتغيير مكان اللجنة بناءا على رغبة المواطن.

روابط الاستعلام عن مقر لجنتك الإنتخابية

سيتم سرد بعض الروابط الرسمية لعدد من المواقع الخاصة بالاستعلام عن مقر لجنتك الإنتخابية ورقم ومكان اللجنة الفرعية للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية وذلك عن طريق الرقم القومي، وقد بلغ عدد المواطنين الذي يحق لهم التصويت ما يقرب من 55 مليون مواطن مصري.

الهيئة الوطنية للإنتخابات.

اللجنة العليا للإنتخابات.

تكون الهيئة الوطنية للإنتخابات على إستعداد كامل للبحث عن معرفة مكان اللجنة الإنتخابية وذلك لتصويت على إستفتاء التعديل الدستور على بعض المواد المراد تغييرها، وقد تكون عمليات البحث متاحة لجميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت عبر مقر اللجنة الإنتخابية البالغ عددهم 55 مليون.

في حالة وجود اللجنة الإنتخابية استفتاء الدستور تقع بعيد عن مكان السكن الخاص بالمواطن، يمكنك تقديم طلب لتغيير مكان اللجنة لإستفتاء الدستور عبر المحمكة الإبتدائية أو موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات.

اقترب موعد استفتاء التعديل الدستور 2019، لذا وجب التعرف على مكان اللجنة الإنتخابية في أقرب وقت إستعدادا لتصويت في الإستفتاء، سجل رقم القومي وسوف نطلعك على بيانات ومكان اللجنة الإنتخابية.

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