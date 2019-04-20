لجان الإستفتاء 2019 تستعد لعمليات التصويت | بالرقم أعرف مكان اللجنة الإنتخابية 2019 الهيئة الوطنية للإنتخابات 2019

بدأ العد التنازلي لإجراء عمليات التصويت لإستفتاء الدستور 2019 بجميع اللجان الإنتخابية لتعديل الدستور لعام 2019، وذلك بعد المرور عبر خطوة الاستعلام عن مكان اللجنة الإنتخابية لإستفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي عبر الرابط الرسمي لبوابة الهيئة الوطنية للإنتخابات 2019 أو اللجنة العليا للإنتخابات، حيث أتاحت الهيئة الوطنية للإنتخابات ثلاث طرق سهلة ومبسطة لجميع المواطنين للاستعلام عن مكان اللجنة الإنتخابية 2019 لاستفتاء الدستور بالرقم القومي ومقر اللجنة الفرعية والرقم بالكشوف الإنتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية أو من خلال رسائل نصية بالرقم القومي إلى رقم 5151 أو خلال الخط الساخن 141 والإتصال به.

مكان اللجنة الإنتخابية استفتاء الدستور 2019

تطرح الهيئة الوطنية للإنتخابات 2019 الرابط المباشر للتعرف على بيانات اللجنة الإنتخابية استفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي، وأيضا قد يكون هناك البعض لن يستطيع الوصول إلى رابط اللجنة العليا للإنتخابات لذا يمكننا من خلال موقع ” كلمة ” مساعدته في الاستعلام عن لجنة انتخابات استفتاء الدستور 2019 عقب تسجيل رقمه القومي عبر التعليقات.

موعد استفتاء الدستور 2019

أتاحت الهيئة الوطنية للإنتخابات فرصة لجميع المواطنين المصريين سواء داخلها أو خارجها بالإدلاء بأصواتهم عبر جميع لجان الإنتخابات للدستور 2019 خلال ثلاث أيام متتالية بدأ من يوم 19 وحتى يوم 21 أبريل للمصريين بالخارج، أو المصريين المستقرين بها يوم 20 وحتى يوم 22 أبريل.

تغيير مقر اللجنة الإنتخابية 2019

من أكثر الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين من المصريين المغتربين خارج محل إقامتهم، لذا يمكنهم التوجه إلى أقرب محكمة إبتدائية وتسجيل طلب تغيير مكان اللجنة الإنتخابية، أو من خلال رابط الهيئة الوطنية للإنتخابات يمكنه تسجيل طلب التغيير إلى المكان المقيم به.

تعديلات الدستور 2019

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