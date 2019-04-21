الآن معرفة لجنة إستفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي | استعلم عبر الهيئة الوطنية للإنتخابات

اليوم الثاني على التوالى في إستفتاء تعديل الدستور 2019، ويشغل جميع اللجان الإنتخابية لإستفتاء الدستور 2019 بالمواطنين لتعديل نصوص بعض المواد، وسوف يتطلع جميع المواطنين لمعرفة لجنة إستفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي قبل التوجه إلى أماكن لجان الإستفتاء 2019، وتقوم الهيئة الوطنية للإنتخابات 2019 بتوفير خدمة الاستعلام عن مكان ورقم لجنة إستفتاء 2019 وتعديل الدستور بالرقم القومي لجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

معرفة مكان ورقم لجنة إستفتاء الدستور 2019

نتيح عبر هذا المقال جميع الخطوات الخاصة بالاستعلام عن اللجنة الإنتخابية 2019 وإستفتاء الدستور بالرقم القومي، ونوضح أنه هناك إجازات رسمية بعدد من المدارس الحكومية والخاصة نظرا لإقامة لجان إستفتاء تعديل الدستور 2019 بها وذلك على مستوى جميع المحافظات، ونوفر عبر هذا الموقع خدمة معرفة مكان اللجنة الإنتخابية 2019 لإستفتاء الدستور عقب ترك الرقم القومي بالتعليقات وهناك طرق أخرى للاستعلام عن اللجنة الإنتخابية 2019 :

الخط الساخن 141.

رسالة نصية لرقم 5151 ” تحمل الرقم القومي “.

استفتاء تعديل الدستور 2019

إنطلقت عمليات استقبال المواطنين في إنتخابات استفتاء الدستور 2019 بدأ من يوم 19 أبريل وحتى يوم 21 أبريل لخارج مصر، وبدأ من يوم 20 أبريل وحتى يوم 22 أبريل داخل مصر، يقوم بالإشراف على جميع لجان الإستفتاء 2019 عدد كبير من قضاة الدولة ورجال الشرطة حتى تنظيم طوابير إنتخابات إستفتاء الدستور 2019.

ويمكن لمتابعين الإطلاع على تلك الصورة وتنفيذها عبر موقع الإستعلام عن اللجنة الإنتخابية 2019 بالرقم القومي ” الموقع الرسمي الهيئة الوطنية للإنتخابات“.

← إقرأ أيضاً: