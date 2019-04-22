بالرقم القومي .. الآن رقم ومكان لجنة إستفتاء الدستور 2019| اليوم الثالث لإستفتاء تعديل الدستور الهيئة الوطنية للإنتخابات

بالرقم القومي يستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن مكان ورقم اللجنة الإنتخابية 2019 لإستفتاء تعديل الدستور لعام 2019، وذلك عبر الروابط الرسمية التي توفرها مواقع الهيئة الوطنية للإنتخابات وموقع اللجنة العليا للإنتخابات، والتي تنشر تقرير كامل ببيانات اللجنة الإنتخابية 2019 ” لجنة إستفتاء الدستور 2019″ الرقم بالكشوف الناخبين والمركز الإنتخابي والمحافظة والقسم والعنوان واللجنة الفرعية وتاريخ التصويت بجميع أماكن لجان الإستفتاء، وسوف يبدأ مراكز الإقتراع باستقبال جميع المصريين خلال الفترة من 20-22 أبريل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا.

بالرقم القومي أعرف لجنة استفتاء الدستور 2019

يفتح موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات رابطه لمساعدة كل المصريين في معرفة بيانات اللجنة الإنتخابية 2019 مكان ورقم لجنة الإستفتاء تعديل الدستور 2019 بالرقم القومي، وكل هذا لن يستغرق بضع دقائق، حيث أن الموقع الرسمي للهيئة الوطنية متاح طوال الوقت لجميع المواطنين الذي لهم الحق الدستوري فالإنتخابات الخاصة بإستفتاء التعديل الدستور 2019، والذي سبقنا به عدد من الدول الأخرى وساعدهم على تكوين سواعد قوية للبلاد مع مستقبل أفضل منتظر.

معرفة اللجنة الإنتخابية 2019

طرحت الحكومة المصرية عدد من الوسائل التي من خلالها يمكننا الوصول إلى رقم ومكان اللجنة الإنتخابية استفتاء الدستور 2019، غير رابط موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات هناك أرقام يمكنك الإتصال بها إو إرسال رسائل نصية:

5151 رسالة نصية تحمل الرقم القومي.

141 إتصال الخط الساخن.

وهنا سوف نوفر رابط موقع االهيئة الوطنية للإنتخابات 2019 للاستعلام عن مكان ورقم اللجنة الإنتخابية 2019 ” لجنة إستفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي.

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