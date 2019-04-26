الكهرباء تحدد موعد زيادة شرائح الكهرباء والممارسة للعقارات المخالفة

كشف مصدر في #وزارة_الكهرباء، عن انتهاء الحكومة من المقترحات والتصورات التي تختص بزيادة شرائح الكهرباء خلال العام 2019 – 2020، والتي كان من المقرر زيادتها في شهر يوليو المقبل من العام الجاري.

موعد زيادة شرائح الكهرباء

وصرح المصدر في تصريح خاص لأحد المواقع الإخبارية أنه سوف يتم الإعلان الرسمي عن الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

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لا يوجد استثناءات

وأكمل المصدر حديثه، أن تطبيق الزيادة الجديدة على جميع شرائح الكهرباء سيكون بدءًا من محدودي الاستهلاك إلى الأكثر استهلاكا، وأضاف أنه لا يوجد أي استثناءات لأى شريحة من الزيادة الجديدة.

فرض الزيادة على الشرائح الأكثر استهلاكا

وأشار إلى أن الزيادة الجديدة سيتم فرضها على الشرائح الأكثر استهلاكا، المتجاوزة الالف كيلو وات، وذلك على الرغم من أنها خارج الدعم، ويرجع ذلك لحرص الوزارة على تخفيف العبء على الشرائح الأقل استهلاكا، وتطبيق ما يسمى بنظام الدعم التبادلي والذي سيعمل على توفير الدعم من الشرائح الكثيفة الاستهلاك إلى الشرائح قليلة الاستهلاك.

زيادة قيمة الممارسة الشهرية

وأفاد المصدر نفسه، أن الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء يكون معها رفع قيمة الممارسة الشهرية والتي يتم تحصيلها من العقارات المخالفة.