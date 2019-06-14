تحديد مواعيد تنسيق الثانوية العامة 2019 وملامح قواعد القبول بالجامعات واختبارات القدرات هذا العام

تنسيق الثانوية العامة 2019 لدخول الجامعات والمعاهد المصرية والذي تتضح معالمه بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 تنسيق القبول بالجامعات 2019، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوية العامة امتحانات نهاية العام الدراسي الان حتى أوائل شهر يوليو المقبل على أن تنتهي في الثالث من يوليو 2019 بالنسبة لطلاب شعبة العلمي “رياضة” ويوم 1 يوليو 2019 لطلاب شعبة العلمي علوم وشعبة الأدبي، لتبدأ بعدها مرحلة انتظار النتائج والتساؤل حول موعد تنسيق الثانوية العامة 2019 وتنسيق القبول بالجامعات 2019 وموعد اختبارات كليات الفنون 2019، ولذلك نقدم لكم تلك المواعيد تنسيق 2019 فتابعونا..

تنسيق الثانوية العامة 2019

أعلن السيد عطا المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات أنه من المفترض أن تتم عمليات التنسيق على مرحلتين كما يلي:-

المرحلة الاولى تنسيق الثانوية العامة 2019

تبدأ الأولى فور انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الثانوية العامة 2019 والخاصة بتسجيل الرغبات لاختبارات القدرات، وهى لهذه الكلمات (الفنون الجميلة، التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، والفنون التطبيقية) ويضاف اليها لأول مره كليه الاعلام و التى سوف تجري اختبارات لقبول الطلاب قبل التحاقهم بالكلية

المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2019

والمرحلة الثانية تبدأ بعد ظهور النتائج بـ 72 ساعة لتسجيل رغبات الطلاب في الانضمام للكليات والمعاهد المختلفة التي تم اطلاقها وفق التنسيق المحدد من وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، ويتم ذلك عبر موقع التنسيق الرسمي “بوابة الحكومة الالكترونية”.

رغبات تنسيق الثانوية العامة 2019

كما أوضح السيد عطا عن زيادة عدد الرغبات في تنسيق طلاب الثانوية العامة 2019 هذا العام لتصل إلى 75 رغبة بعدما كانت 60 رغبة فقط وجاء القرار بناء على زيادة عدد الكليات والمعاهد في مختلف التخصصات بالإضافة إلى التخصصات الجديدة ومن بينها كليات الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة ومعهد النانو تكنولوجي بكفر الشيخ وغيرها من كليات مجال الروبوت وقواعد البيانات والمعلومات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية وهى كليات تقدم وظائف يحتاجها العالم في السنوات المقبلة

قواعد التقديم في الجامعات 2019

سيتم إعلان التنسيق بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 بـ 72 ساعة على أن يدخل الطلاب على موقع التنسيق الالكتروني “بوابة الحكومة الالكترونية” الذي أطلقته الوزارة لاستقبال رغبات الطلاب من خلاله، بعد إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ثم البدء في اختيار الرغبات وطبعها، وبعد إعلان نتائج الترشيح يدخل الطالب على نفس الموقع ثم يقوم بطاعة بطاقة الترشيح التي تتضمن الكلية المرشح لها الطالب للتقديم بها في الكلية.