إعرف نتائج القرعة الأمريكية 2020| احجز فيزا نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 dvlottery.state.gov

حان وقت الاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية الأمريكية 2020 لجميع المتقدمين خلال شهر أكتوبر الماضي، قد نتقدم بتقرير يحمل تفاصيل الحصول على نتيجة اللوتري 2020 والتي تم التسجيل بها خلال عام 2019،الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنح عدد من مواطني الدول المختلفة إمتيازات في العمل والمعيشة بعد القبول باللوتري كل عام ولعدد يبلغ 50 ألف سنويا، وقد يتطلع الكثيرين لأفضل الطرق والخطوات التي تساعدكم على التعرف على نتيجة قرعة الأمريكية 2020 عبر موقع dvlottery.state.gov، ونوضح أنه تم عمليات التسجيل باللوتري يوم 1 من شهر أكتوبر وحتى 7 نوفمبر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وباتت منذ أمس كل المتقدمين يبحثون عن نتائج قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 عبر الموقع الرسمي ولكن يواجه الموقع مشكلة في التحميل مما يجعل جميع المواطنين غير قادرين على الاستعلام عن نتيجة قرعة الجرين كارد 2020.

رابط استعلام نتيجة القرعة الأمريكية 2020

نشرت أحد الصحف الرسمية باللوتري، أنه خلال ساعات يوم 7 مايو يستطيع جميع المتقدمين الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 من كل الدول المتاحة لها هذه المنحة، وإليكم خطوات الاستفسار عن نتائج اللوتري الأمريكي 2020 بالرقم التأكيدي وجميع البيانات الخاصة بكم، ولكن ننوه أن سبب عدم عمل موقع اللوتري 2020 لم نتعرف عليه حتى الآن ويمكنكم متابعة تحديثات المقال للتعرف على كل جديد.

نتائج اللوتري الأمريكي 2020