الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وأهم الأكواد وطريقة السداد.. شهر أبريل 2019

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات ( WE ) بدءا من منتصف شهر أبريل توفير خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي للشهور الثلاثة الماضية؛ إذ تحصل الشركة المصرية كل ثلاثة أشهر فاتورة استهلاك المواطن للتليفون الأرضي.

موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

والشهور التي تبدأ فيها الشركة المصرية للاتصالات ( WE ) الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي هي: «يناير – أبريل – يوليو – أكتوبر».

وللاستعلام عن الفاتورة اضغط على رابط التالي: هنا

وتوضح الصور التالي طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون، فقط اضغط على الاستعلام بالتليفون كما هو موضح:

واكتب كود المحافظة في الخانة رقم (1) ورقم التليفون في الخانة رقم (2)، ثم اضغط على اظهر الفواتير كما في الخانة رقم (3)، مثلما موضح في الصورة التالية:

كما يمكنك عزيزي القارئ الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الحساب، فقط اضغط على الاستعلام برقم الحساب، كما هو موضح في الصورة:

وما عليك بعد ذلك غير كتابة رقم الحساب في الخانة رقم (1) ثم الضغط على اظهر الفواتير رقم (2)، كما في الصورة:

ويتيح لك موقع الشركة المصرية للاتصالات ( WE ) الاستعلام عن الرقم الجديد بالضغط على أيقونة الاستعلام عن الرقم الجديد، كما في الصورة:

واكتب كود المحافظة في الخانة رقم (1) ورقم التليفون في الخانة رقم (2)، ثم اضغط على اظهر الفواتير كما في الخانة رقم (3)، مثلما موضح في الصورة التالية:

المصرية للاتصالات تسهل على المواطنين طريقة الدفع

ويذكر أنه بعد إحلال الشركة المصرية للاتصالات ( WE ) تم تطوير ما تقدمه للمواطنين من خدمات، وسهلت عليهم طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بشتى الطرق الموضحة سابقا في الصور.

كما أن الشركة المصرية للاتصالات ( WE ) أتاحت الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بهذه السهولة لكي توفر الوقت والمجهود للمواطنين؛ إذ أتاحت الدفع عن طريق النت، دون الانتظار في السنترالات أو الدفع عن طريق فوري.

ويتميز العرض على صفحات الموقع الإلكتروني بعرض جميع التفاصيل الخاصة بالفاتورة وليس الإجمالي فقط.

المصرية للاتصالات ( WE ) تمهل المواطنين فترة سماح

ووفق ما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات ( WE )، تتيح فترة سماح للمواطنين وهي 20 يوما بكافة استخدامات التليفون الأرضي من استقبال وإرسال، وبذلك تنتهي يوم 21 أبريل.

ويتم انقطاع خدمة الإرسال ويصير التليفون الأرضي في حالة استقبال فقط للمكالمات.

فترة سماح إضافية

وعند الانتهاء من فترة السماح الأساسية يدخل التليفون ويصير في حالة استقبال فقط، من يوم 21 من شهر السداد حتى 10 من الشهر التالي.

قطع الخدمة

بعد انتهاء فترة السماح الإضافية الـ20 يوما المنتهية بعد أول 10 أيام من الشهر التالي، تنقطع الخدمة بشكل مؤقت عن خط التليفون الأرضي.

وعند الرغبة في إعادة الخدمة وسداد الرسوم يتحمل المواطن قيمة غرامة تضاف على قيمة الفاتورة.

أرقام مهمة وتهمك خاصة بشبكة الهاتف المحمول التابعة للمصرية للاتصالات «we»

للاستعلام عن الرصيد: اتصل بـ (*322#)

لشحن رصيد: اضغط الكود التالي: (*555*الرقم السري#)

لمعرفة رقم الهاتف: اضغط (*688#)

لتحويل الرصيد لرقم آخر: اضغط الكود التالي (*323*المبلغ*رقم الهاتف#) – أو الاتصال برقم: (322)

لخدمة سلفني: اضغط الكود التالي (*04#)

لخدمة كلمني شكرا: اضغط الكود (*515*رقم الهاتف#)

لخدمات الدليل يرجى الاتصال على الرقم: (140) عبر شبكة المصرية أو (01555000140) من أي شبكة أخرى .

للاستعلام عن الاستخدام: اضغط الكود (*414#)