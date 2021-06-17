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مسابقة الحلم تعلن أولى مفاجآتها في 2021 بخلاف جائزة الـ250 ألف دولار  ورسالة تجعلك مليونير

بواسطة إسلام عوض
مسابقة الحلم تعلن أولى مفاجآتها في 2021 مسابقة الحلم تعلن أولى مفاجآتها في 2021

أعلنت مسابقة الحلم 2021 عن مفاجآتها التي وعد بها الإعلام مصطفى الأغا هذا العام، حيث أشار في أكثر من لقاء إلا وجود مفاجآت مذهلة خلال العام الجار مع مرور 15 سنة على برنامج ومسابقة الحلم، مؤكداص أن هذا العام هو الأكبر على الإطلاق من ناحية قيمة الجوائز والتي ستتخطى الـ3.5 مليون دولار بخلاف الجوائز الأخرى.

مسابقة الحلم تعلن أولى مفاجآتها في 2021

والإشتراك في تلك المسابقة التي أحدثت نقلات نوعية في حياة الكثير ممن دخلوا واشتركوا في هذه المسابقة أمر سهل ويسير جداً، ومع على الراغب في الإشتراك إلا الدخول على الرابط الرسمي من هنا، وكتابه هاتفه المحمول في الخانة المخصصة والضغط على زر أو أيكونة “اشتراك”، ثم يتبع بعد لك الرسائل التي ستصله.

وعن مفاجآت مسابقة الحلم للعام الحالي 2021، فكانت أولاها مع الإعلان عن دخول جميع المشتركين في السحب على منزل الأحلام بأفضل وأجملجزر اليونان، وللقارئ أن يتخيل أنه يمتلك بيتاً في اليونانـ بل في جزرها الشهير والجميلة والخلابة ذات الطبيعة الساحرة.

كما يوجد طريقة أخرى للإشتراك في بمسابقة الحلم 2021 وهي عبارة عن الإتصال المباشر برقم معين تم تخصيصه لكل بلد.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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