يسأل عدد كبير من المواطنين عن أخبار الضمان الاجتماعي في ظل الانتظار عن متى صرف المساعدة المقطوعة من قبل وزارة العمل التي تساهم كثيراً في التخفيف من أعباء الحياة وسط ظروف الغلاء المعيشي ممن محدود الدخل المشمولين بمعاش الضمان الاجتماعي وغيرهم الذين لا يقدرون الحصول على معاشات الضمان الاجتماعي ممن هم على رأس عمل و الذين لهم دخل شهري ضعيف من التقاعد ولا يقدرون على التعايش والمصاريف على ألا يتجاوز مبلغ المساعدات ثلاثين ألف ريال لكل حالة وفقاً للضوابط والمعايير عبر رابط شروط الحصول على المساعدات المقطوعة ، ولهذا يبحث الكثير من السعوديين المستفيدين من الضمان الاجتماعي عن آخر أخبار المقطوعة ومتى تصرف.

أخبار الضمان الاجتماعي

يقدم برنامج الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة لذوي الدخل المحدود والذين يمثل معظمهم في معاش الضمان الاجتماعي ممن يتطابق فيهم أهلية الاستحقاق والشروط المذكورة في الرابط أعلى مساهمة في تحسين الظروف المعيشية لهم من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع وتقديم مبلغ مالي تحت اسم المساعده المقطوعه يمكن الاستعلام عنها حين الإعلان عن إتمام الإيداع في حسابات المستفيدين وذلك من خلال رابط طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل عبر وزارة العمل رقم خدمة العملاء للشكاوى، عبر هذا الرابط يمكنكم تقديم أي شكاوى في حال وجود أي اعتراض سواء على قيمة المبلغ أو أخر أخبار الضمان الاجتماعي وموعد الصرف ..وغيرها من الاستفسارات.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

وفيما يخص أخبار الضمان الاجتماعي أعلنت وزارة العمل والتنمية أن لا يوجد موعد محدد لصرف المساعدات المقطوعة، بينما أعلن مصدر أن صرف المساعدة المقطوعة لشهر ذي القعدة سوف يكون من المحتمل يوم 4 من شهر يوليو الموافق 1-11-1440هـ، بينما يصرف مقطوعة شهر ذي الحجة من المحتمل يوم 1 أغسطس 2019 الموافق 30-11-1440، على أن تعلن وزارة العمل الإيداع بشكل رسمي.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل

لمعرفة أخبار الضمان الاجتماعي وهل تم إيداع المقطوعة أم لا فمن خلال موقع وزارة العمل والتنمية من خلال رابط لـ الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني، يذكر أن موقع وزارة العمل يوفر العديد من الخدمات منها الاستعلام عن موظف وافد الأخرى حول إصدار تراخيص وصلاحيات سواء المنشآت أو للعامل فضلاً عن خدمات مكتب العمل.