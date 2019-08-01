الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي وصرف بدل الغلاء شهر ذي الحجة عبر وزارة العمل والتنمية

الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي ، حيث أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية معاشات الضمان في حسابات المستفيدين التي شملت صرف بدل غلاء معيشة لشهر ذي الحجة 1440هـ، تأتي تلك المساعدات ضمن المعونات التي يقدمها الضمان للمواطنين ممن هم محدودي الدخل، وتوفر المعاشات الضمانية المساندة على العيش وسط الغلاء من أجل تسديد جزء من فواتير الكهرباء أو المساعدة على الغذاء، يهدف برنامج الضمان الاجتماعي تحقيق المساواة بين فئات المجتمع وتقديم العون للمحتاجين، لذلك يقدم الضمان المعاش والمساعدات المقطوعة لمستحقي الدعم ممن هم يستوفوا الشروط من أجل الحصول على مساعدات الضمان وذلك من خلال شروط الحصول على المساعدات المقطوعة من الضمان الاجتماعي ثم يمكن التسجيل للاستفادة من مقطوعة الضمان بعد استيفاء الشروط المحددة.

إيداع معاشات التضامن الاجتماعي

أخبار الضمان الاجتماعي، أعلنت وزارة التنمية إيداع مبلغ معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين، حيث شملت الإيداعات معاش الضمان لشهر ذي الحجة 1440 وصرف بدل غلاء معيشي بجانب صرف مساعدات للغذاء وصرف مساعدة على دفع فواتير الكهرباء، يأتي هذا بموجب الأمر الملكي الكريم الذي أمر بصرف بدل غلاء المعيشة بشكل مستمر كل شهر لمستفيدي الضمان الاجتماعي ولمن هم كانوا لا يصرف لهم مع المعاشات التقاعدية أيضاً.

الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي

يمكن لمستفيدي الضمان الاستعلام عن صرف المعاش وبدل الغلاء من خلال رابط الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان عن طريق إدخال رقم السجل المدني ورقم الضمان الاجتماعي ثم كتابة رمز التحقق البشري ثم عرض، سوف يظهر جميع البيانات والمعلومات التي تخص إيداع الضمان الاجتماعي.