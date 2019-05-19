السعودية توضح لا رسوم إضافية على المرافقين الوافدين مع بداية العمل بنظام الإقامة المميزة

الإقامة المميزة لا رسوم على المرافقين الوافدين، أعلنت السعودية اليوم بدء العمل بنظام الإقامة المميزة التي لها مزايا عديدة للوافدين وتحقق أهدافها في المملكة، واعتباراً من اليوم أعلن مجلس الوزراء بتطبيق النظام الجديد الذي يضم 14 مادة، فيما أوضحت المملكة بأن تطبيق نظام الإقامة المميزة لا يعني بأنه يعطي الجنسية السعودية أبداً، وقد حددت رسوم لمستفيدي الإقامة المميزة لـ الدائمة والمؤقتة ولمعرفة التفاصيل من خلال رابط ⇐ شروط الإقامة المميزة للوافدين في السعودية | تحديد رسوم الإقامة المميزة الدائمة والسنوية، بينما حددت المملكة شروط للحصول على الإقامة المميزة الدائمة والسنوية لمعرفة ما هو النظام والشروط من خلال رابط ⇐ ماهو نظام الإقامة المميزة في السعودية | شروط الحصول على الإقامة المميزة.

السعودية : الإقامة المميزة لا رسوم إضافية على المرافقين الوافدين

أوضح مجلس الوزراء أن العمل بنظام الإقامة المميزة وهذا النظام لا يحصل حامله وأفراد أسرته للمقابل المالي الذي يحصل من كل فرد من المرافقين الوافدين العاملين في القطاع الخاص، حيث اعتبر الأسرة ممن هم الأب والزوجة والأولاد ممن لم تجاوز سن 21 عام، وسوف يتمكن مالك النظام بالحصول على الإقامة في المملكة والتمتع بالمزايا مثل امتلاك العقارات والسيارات والسكن وممارسة التجارة، فيما عدا مناطق مكة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية، حددت الانتفاع بالعقارات والسكن لمدة لا تتجاوز 99 سنة، حيث وضعت وزارة العدل آليات ومعايير لذلك.

جدير بالذكر أن السعودية وضعت نظام الإقامة المميزة للوافدين وأعطت لهم حق التملك ومزاولة التجارة الصناعية والتحرك بالدخول والخروج في المملكة ذاتياً، علماً بأن لن تعطي الحق في الحصول على الجنسية السعودية بتاتاً.