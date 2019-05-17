شروط الإقامة المميزة  للوافدين في السعودية | تحديد رسوم الإقامة المميزة الدائمة والسنوية

رسوم الإقامة المميزة الدائمة والسنوية، حيث حددت السعودية رسوم لـ الحصول على الإقامة الدائمة أو السنوية، ضمن مشروع الإقامة المميزة التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ضمن أوامر الملك الجديدة، من أجل توفير عدة مزايا للملكة وللوافدين أيضاً منهم منح المقيم التحرك بحرية في الخروج والعودة إلى المملكة دون أخذ موافقة الكفيل كما كان في السابق ليس هذا كل شيء بل أعطى الحق للوافد في التملك سواء العقارات أو السيارات والتعليم والصحة فضلاً عن الاستثمار الذي يزيد من المشاريع، التي تحقق أهداف الإقامة المميزة منها زيادة العوائد السنوية والإيرادات لرفع مستوى الاقتصاد بشكل سريع لتحقيق مسيرة التطوير ورؤية المملكة 2030.

شروط الحصول على الإقامة المميزة في السعودية

حددت المملكة العربية السعودية شروط للحصول على الإقامة المميزة الدائمة و السنوية التي تجدد وفقاً للشروط، حيث منحت الوافدين المقيمين في المملكة حقوق لأول مرة يحصلون عليها في مقابل دعم الاقتصاد السعودي الذي يتم من خلال زيادة الاستثمار والمشاريع وعدد الوافدين في العمل بالسعودية، مما يرفع من العوائد السنوية والإيرادات أيضاً، وعلى الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة استيفاء الشروط عبر رابط ⇐ماهو نظام الإقامة المميزة في السعودية | شروط الحصول على الإقامة المميزة.

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رسوم الإقامة المميزة الدائمة والسنوية

أعلن مصادر في السعودية وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن سوف يتم تحديد رسوم الإقامة المميزة رسمياً قريباً على أن تكون كتالي:-