شروط ورابط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني للجنسين في عدة مدن

التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني، أعلنت الشؤون الصحية عن عدة وظائف شاغرة للجنسين في عدة مدن بالمملكة ( الرياض – المدينة المنورة – جدة – الاحساء- الدمام)، وذلك للعمل في عدة تخصصات شملت وظائف (صحية، إدارية، هندسية، حرفية)، وعلى المتقدم أو المتقدمة استيفاء الشروط المحددة والتقديم عبر الموقع الإلكتروني لـ نظام التوظيف للشؤون الصحية بالحرس الوطني.

وفي هذا الصدد تعد وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني ضمن الوظائف الحكومية المتاحة حالياً في السعودية، منها :-

وزارة الخدمة المدنية جدارة |رابط التقديم على وظائف جدارة الإدارية للجنسين

أبشر توظيف | التقديم في كلية الملك فهد الأمنية دورة تأهيل الضباط الجامعيين (49)

موعد التقديم في وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

فتح باب القبول على وظائف الشؤون الصحية بداية من اليوم الإثنين 8-9-1440 ويستمر لمدة أسبوعين عبر رابط الموقع نظام التوظيف للشؤون الصحية بالحرس الوطني.

شروط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

يشترط على المتقدم / المتقدمة الجنسية السعودية فقط.

المؤهل المطلوب في التخصصات بتقدير لا يقل عن جيد.

اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية.

بالنسبة للوظائف الصحية : لابد من ترخيص مزاولة المهنة معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

يشترط اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة بالنسبة للوظائف الصحية.

كما يشترط كفايات اللغة الإنجليزية STEP بحسب متطلبات الوظيفة.

يجب أن يكون المتقدم/مة لائقاً طبياً.

أما للوظائف الهندسية:- يشترط ترخيص مزاولة المهنة معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين.

بالنسبة للوظائف الصحية هناك برامج منتهية بالتوظيف :- (منسق أبحاث – صحة أسنان – أخصائي تخاطب- أخصائي مختبر أبحاث).