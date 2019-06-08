الجوازات توضح إمكانية إنجاز المعاملات المالية بجواز السفر

إنجازات المعاملات المالية بجواز السفر ، حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إمكانية استخدام جواز السفر لإنجاز العمليات المالية لدى مراكز الصرافة داخل صالات السفر الدولية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية والتي أكدت من السماح لجميع المسافرين بإنجاز معاملاتهم المالية عن طريق جواز السفر من أجل تيسير الأمور عليهم في إطار التطوير الشامل في كافة أمور المملكة واستكمال خطة النهوض نحو الأفضل وتحقيق هدف النجاح التكنولوجي والاقتصادي والعلمي والعملي ..إلى آخره.

تسعى الجوازات السعودية إلى تحقيق أقصى سبل الراحة للمواطنين والمقيمين في المملكة ولهذا تيسر الإجراءات سواء في إنجازات المعاملات المالية أو أي استعلام آخر، حيث خصصت موقع أبشر من أجل توفير خدمات عديدة للمواطنين منها الجوازات..كيفية تجديد جواز السفر السعودي إلكترونياً والرسوم الجديدة، مبادرة فرجت : كيفية استخدام خدمة فرجت لسداد ديون السجناء عبر منصة أبشر، كما أيضاً أوضحت المديرية العامة للجوازات في وقت سابق عن شروط تمديد الزيارات العائلية وكيفية تمديدها وذلك من خلال رابط طريقة تمديد الزيارة العائلية إلكترونياً عبر أبشر الجوازات..رسوم الزيارات العائلية 2019.

ومن ضمن التطورات الحديثة أعلنت الجوازات أنه يمكن لجهاز الخدمة الذاتية من إنهاء إجراءات السفر وذلك بتسجيل دخول وخروج المسافر بشكل مباشر دون الحاجة للمرور على موظف الجوازات كما كان في السابق.

إنجازات المعاملات المالية بجواز السفر

أعلنت الجوازات عبر موقعها الرسمي على تويتر أن يمكن لكل المسافرين استخدام جواز السفر لإنجاز المعاملات المالية لدى مراكز الصرافة في جميع مطارات السعودية.