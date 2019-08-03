بالخطوات..الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة – الاستعلام عن قيمة المقابل المالي

خدمة الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية وهي إحدى الخدمات من بين الكثير التي يوفرها Absher للمواطنين، وتأتي هذه الميزة على رأس الاستعلام عن رسوم المرافقين 2020 وطرق السداد المختلفة، في إطار تجديد الإقامة التي لابد من معرفة قيمة المقابل المالي حتى يتمكن من تجديد إقامة المرافقين، والاستعلام عن المقابل المالي يكون عبر تجديد الإقامة من خلال طريقة تجديد الإقامة عبر أبشر وزارة الداخلية وكيفية استعلام رسوم تجديد الإقامة والانتهاء من كافة الإجراءات الإلكترونية حتى الوصول إلى الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين.

الاستعلام عن قيمة المقابل المالي برقم الإقامة

والتي تشمل أولاً تجديد الاقامة والاستعلام عن صلاحيتها ورسوم تجديد الإقامة وقبل ذلك لابد من معرفة شروط تجديد الإقامة للوافدين المقيمين ، بعد ذلك يمكن الاستعلام عن المقابل المالي برقم الإقامة عبر بوابة أبشر الإلكترونية بالخطوات التالية:-

الدخول على موقع ابشر وزارة الداخلية.

اضغط على الاستعلامات الإلكترونية ومنها إلى الخدمات العامة.

ثم انتقل إلى ديوان وزارة الداخلية.

وبعد ذلك الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.

عليك كتابة رقم الإقامة وإدخال الرمز المرئي ثم الضغط على كلمة عرض.

سوف يعرض أمامك رصيد المدفوعات وقيمة المقابل المالي.

الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة

بعد استكمال الخطوات السابقة في معرفة المقابل المالي أو استعلام المدفوعات المتبقي من أجل تجديد إقامة المرافقين ومعرفة الرسوم وهذا من خلال رابط طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين – حاسبة رسوم التابعين والمرافقين، الذي من خلاله يمكنك معرفة كافة التفاصيل التي تخص رسوم المرافقين أو التابعين فضلاً عن كيفية حساب الرسوم عبر حاسبة الرسوم الموجودة و الشرح باستفاضة كاملة..في حالة وجود أي استفسار يمكنكم مراسلتنا.