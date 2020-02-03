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تطبيق سلفة … قدم الآن للحصول على قرض طارئ عبر منصة سلفة الإلكترونية 1441 هـ

بواسطة حسين كراز
منصة سلفة 1441 هـ خطوات التسجيل في سلفة للحصول على تمويل طارئ للأفراد منصة سلفة 1441 هـ خطوات التسجيل في سلفة للحصول على تمويل طارئ للأفراد

تعتبر منصة سلفة من ضمن أهم وأبرز المنصات الإلكترونية التي يتم البحث عنها بصورة متكررة من قبل الموظفين في القطاع الخاص أو القطاع العام في دولة المملكة العربية السعودية، حيث تعمل المنصة على تطبيق العديد من الحلول الاقتصادية للمواطنين في السعودية، وذلك من أجل العمل على تلبية إحتياجات الأسر السعودية الطارئة، حيث سوف نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل المتعلقة في التقديم من أجل الحصول على تمويل أو قرض طارئ بالنسبة للموظفين في القطاع العام أو الخاص للموظفين.

منصة سلفة الإلكترونية

سلفة مالية السعودية ... احصل على قرض طارئ للأفراد عبر منصة سلفة الإلكترونية
سلفة مالية السعودية … احصل على قرض طارئ للأفراد عبر منصة سلفة الإلكترونية

تتميز منصة سلفة الإلكترونية بأنها من ضمن أهم وأبرز المنصات الإلكترونية المتواجدة في الاونة الأخيرة في دولة المملكة العربية السعودية، حيث تعمل المنصة على تقديم التسهيلات للموظفين باستخدام أفضل التقنيات المتطورة من أجل العمل على تقديم الحلول المالية بالنسبة للموظفين، حيث تستهدف تلك المنصة إلى العمل على تسهيل وتسريع الوقت والجهد، حيث لا يستغرق الحصول على قرض مايقارب عن 15 دقيقة فقط.

ما هي شروط التقديم للحصول على قرض من سلفة

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما
  • التمويل متوفر بدون تحويل راتب
  • ألا تقل فترة العمل عن ستة أشهر عند التقدم بالطلب
  • الحد الأدنى للراتب 3,000 ريال سعودي

الحصول على تمويل من سلفة

نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل المتعلقة في التقديم للحصول على قرض عبر سلفة يجب عليك عزيزي المواطن أن تتفضل بزيارة صفحة طلب التمويل حيث يمكنك التقديم عبر سلفة للحصول على تمويل.


حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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