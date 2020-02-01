كافة التفاصيل حول منصة سلفة الإلكترونية 1441 والحصول على قرض طارئ للأفراد

يبحث الكثير من الموظفين في القطاع الخاص والقطاع العام في دولة المملكة العربية السعودية، حول العديد من التفاصيل المتعلقة في منصة سلفة الإلكترونية 1441، وسوف نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج كل ما يتعلق في الشروط والمميزات التي تقدمها المنصة بالإضافة إلى كيفية التقديم من أجل الحصول على قرض سريع تصل مدته إلى 15 دقيقة، حيث تعمل المنصة بأحدث الخدمات الإلكترونية والتقنية التي تعمل على تسهيل حصول المواطن على القروض والتمويلات الطارئة، وتعمل المنصة على تقديم مبلغ مالي طارئ للأفراد فقط يصل من 5000 إلى 1000 ريال سعودي.

منصة سلفة الإلكترونية 1441 شروط الحصول على قرض

تتزايد عمليات البحث من قبل الموظفين الذين يحتاجون الحصول على التمويل والقرض حول ما هي الشروط التي يجب أن تتوافد في المتقدمين من للحصول على قرض، والشروط كالتالي :-

يجب أن یكون المتقدم سعودي الجنسیة ألا یقل عمر المتقدم الموظف عن 18 عاما التمویل متوفر بدون تحویل راتب ضرورة أن لا تقل فترة العمل عن ستة أشهر عند التقدم بالطلب يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 3,000 ریال سعودي

التقديم للحصول على تمويل عبر سلفة

يمكن لكافة الموظفين في القطاع العام والخاص الحصول على تمويلات من خلال التسجيل في منصة سلفة الإلكترونية، وذلك من خلال زيارة الموقع التالي سلفة وتعبئة كافة البيانات المطلوبة منك عزيزي المواطن، وكتابة وتعبئة كافة البيانات بكل دقة.