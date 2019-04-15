تقديم القوات البرية 1440| وظائف شاغرة بالمساندة الفنية في القوات البرية الملكية

تقديم القوات البرية 1440، حيث أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن وظائف المساندة الفنية بالقوات البرية الملكية ، حيث تم فتح باب القبول والتسجيل بداية من يوم الأحد الموافق 9-8-1440هـ وحتى آخر موعد لاستقبال الطلبات في يوم السبت الموافق 22-8-1440هـ، وعلى جميع المتقدمين استيفاء الشروط المحددة، وتعد فرص العمل ضمن الوظائف المتاحة حالياً منها وظائف ساعد 1440 | وظائف شاغرة للجنسين في تعليم محايل عسير ..الشروط ورابط التقديم، و الحرس الوطني التوظيف | شروط ورابط التقديم على وظائف شاغرة وزارة الحرس الوطني.

شروط التقديم على وظائف المساندة الفنية بالقوات البرية الملكية

تقديم وظائف القوات البرية 1440، منها وظائف المساندة الفنية بالقوات البرية الملكية ومطلوب مؤهل شهادات جامعية في مجال التقنية بالتخصصات التالية: (نظم معلومات – علوم حاسب – هندسة شبكات – هندسة حاسب آلي) بالشروط المحددة على النحو التالي:-

يشترط الجنسية السعودية فقط.

حصول المتقدم على الشهادة جامعية بالتخصصات المذكورة فوق.

صورة من شهادة الخبرة موضح بها المسمى الوظيفي واسم الموظف وتاريخ بداية ونهاية مدة الخبرة بالإضافة إلى عدد أيام العمل في الأسبوع.

بيان أو برنت من التأمينات الاجتماعية يوضح مدة الاشتراك.

على المتقدم أن يكون لائقاً صحياً وحسن المظهر أيضاً.

يشترط حسن السمعة للمتقدم ولا يكون قد حكم عليه بحد شرعي في قضية ما.

رابط وطريقة التقديم على وظائف المساندة الفنية في القوات البرية الملكية

على المتقدمين على وظائف المساندة الفنية في القوات البرية الملكية القبول والتسجيل من خلال موقع القبول الإلكتروني للقوات البرية، وأوضحت القوات البرية على الجميع التأكد من صحة البيانات المسجلة حتى لا يتم إلغاء الطلب، ومن خلال الرابط عليك أن تٌعلم علامة (صح) في مربع الإقرار بأنك قرأت الشروط والتعليمات جيداً، ثم اضغط على كلمة تسجيل وتعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة.

بعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة نصية (sms) على رقم جوالك الذي قمت بتسجيله، أو يمكنك متابعة القبول عبر الموقع ذاته.

علماً بأن المقابلة الشخصية التي تحدد الاختيار فإن موقعها كالتالي: ( مبنى إدارة تقنية المعلومات – طريق الملك بن عبد العزيز – بجانب أسواق الشعلة سابقاً.

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