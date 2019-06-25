حملة الراجحي للحج المجاني 1440 | الاستعلام عن نتائج الحجاج المقبولين مبدئياً في الحج هذا العام

أعلنت حملة الراجحي للحج المجاني 1440 ، عن نتيجة القبول المبدئي للحجاج في الموسم هذا العام، ممن قام بـ التسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج المجاني للسعوديين، حيث طرحت بعض الشروط والمعايير من أجل إمكانية التسجيل والحصول على الحج مجاناً مساهمةً في أعمال الخير اعتماداً على الكفاءات البشرية المليئة بالإخلاص، لهذا خصصت حملة الراجحي لكي يتمكن المواطن من أداء فريضة الحج ومن قام بالتسجيل يمكن معرفة نتائج الفرز للمقبولين الذين توافرت فيهم الشروط وذلك من خلال رابط حج مجاناً | الشروط ورابط التسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج 1440.

حملة الراجحي للحج المجاني 1440

هي حملة خيرية مجانية توفر أعمال الخير بدون أي مقابل مالي توفر أداء الحج وزيارة بيت الله الحرام على نفقة أبناء عبد العزيز صالح الراجحي رحمه الله، حيث توفر الحملة كل ما يلزم الحاج مثل الرعاية المادية والدعوية، وأتاحت التسجيل عبر الموقع ويتم الفرز على حسب الجدارة ومن يتوافر فيهم الشروط المحددة.

وفي هذا السياق أتاحت وزارة الحج والعمرة التسجيل في الحج الداخلي 1440 وذلك عبر التسجيل في المسار الإلكتروني الذي سوف يفتح مرحلة إتمام إجراءات الحجز الأول من شهر ذو القعدة حتى يوم 7 ذو الحجة وللتفاصيل عن طرق التسجيل والحجز في الحج الداخلي والشروط عبر رابط المسار الالكتروني لحجاج الداخل | رابط تسجيل حج الداخل 1440 عبر وزارة الحج والعمرة.

وفيما يخص أسعار حج الداخل هذا العام فهي من خلال رابط اسعار حملات الحج الداخلي 1440 | أسعار أبراج منى – رابط المسار الالكتروني لحجاج الداخل.

الاستعلام عن نتائج الحجاج المقبولين مبدئياً

أعلنت حملة الراجحي للحج المجاني 1440 عن أسماء الحجاج المقبولين مبدئياً في الحج هذا العام، وأتاحت الاستعلام عن نتائج الحجاج من خلال الاتصال على الرقم الموحد 920027768 من الهاتف الثابت، فيما أعلنت أن نتائج القبول النهائي سوف يتم إعلانها بعد يتم إصدارها من قبل الجهات الحكومية، وعلى كل حاج أن يوفر المستندات المطلوبة التي تشمل ( صور شخصية 4*6 – كرت العائلة الأمامي والخلفي للعوائل – إثبات صلة القرابة للمرافقين – رقم هاتف لكل حاج مستقل).