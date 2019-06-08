بالأعداد والمناطق “خدمة فرجت” تطلق سراح 467 سجين وسداد أكثر من 30 مليون ريال

خدمة فرجت تطلق سراح 467 سجين وتسدد أكثر 30 مليون ريال ، منذ بداية إطلاق مبادرة فرجت التي دشنها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وتتوالى أعمال الخير وسداد ديون السجناء المحكوم عليهم بقضايا مالية، وذلك من خلال منصة أبشر وزارة الداخلية، حيث جاءت فكرة المبادرة ضمن المبادرات الخيرية لمساعدة من يحتاج العون من ضمنهم السجناء الذين عليهم دين بسبب عدم المقدرة على الدفع، لتأتي فرجت وتفرج عنهم وتعيد البهجة إلى الأسرة بأكملها.

وفي هذا الصدد يمكن التعرف على كيفية سداد ديون السجناء والمساعدة عبر أبشر من خلال رابط مبادرة فرجت : كيفية استخدام خدمة فرجت لسداد ديون السجناء عبر منصة أبشر

خدمة فرجت تطلق سراح 467 سجين وسداد أكثر من 30 مليون

منذ بداية إطلاق خدمة فرجت وهي أطلقت سراح 467 سجين وتم سداد مبلغ قدره 30.143.134 مليون ريال سعودي، حيث أوضحت المديرية العامة للسجون أن أعداد ومناطق السجناء الذين تم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أسرهم على النحو التالي:-

عدد 14 من السجناء في منطقة الحدود الشمالية.

عدد 11 من السجناء في منطقة حائل.

عدد 28 من السجناء في منطقة القصيم.

عدد 84 من السجناء في منطقة الرياض

عدد 67 من السجناء في المنطقة الشرقية.

عدد 20 من السجناء في منطقة جازان.

عدد 23 من السجناء في منطقة عسير.

4 سجناء في منطقة الباحة.

163 سجين في منطقة مكة المكرمة.

16 سجين في منطقة المدينة المنورة.

31 سجين في منطقة تبوك.

6 سجناء في منطقة الجوف.

أوضحت المديرية العامة للسجون أن من ضمن شروط سداد دين أحد السجناء ألا يكون عليهم قضايا أخرى، وخدمة فرجت لكل سجين بقضية واحدة فقط.