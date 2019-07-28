شروط التسجيل في سند الزواج – كيفية الحصول على عطاء برنامج سند محمد بن سلمان

شروط التسجيل في سند الزواج ،ويستمر العطاء المبذول من مبادرة سند محمد بن سلمان لدعم الشباب الراغبين في الزواج من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين فئات المجتمع وتقديم الدعم لمساندة المواطن للعيش والتعايش في حياة كريمة، لهذا وضع سند للزواج بعض المعايير والضوابط لـ التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان وذلك عبر الموقع الإلكتروني بطريقة بسيطة وسهلة، ولكن يجب أولاً استيفاء شروط الأهلية للحصول على دعم سند المستمر في العطاء حيث بلغت قيمة العطاء حتى الآن أكثر من 300 مليون ريال وشمل البرنامج أكثر من 15 ألف مستفيد من التسجيل في سند الزواج.

في هذا الصدد هناك بعض الأسئلة التي جاءت من مواطنون بشأن التسجيل في مبادرة سند الزواج و سند كم المبلغ، ومنها هل يمكن لأي شاب التسجيل في سند للزواج أم لا؟ فيما أجاب البرنامج من خلال رابط مبادرة سند للزواج تٌجيب | هل يمكن لأي شاب التقديم على مبادرة سند للزواج؟ على أن يعرف كل شاب في المملكة مدى إمكانية الحصول على عطاء سند محمد بن سلمان لمساندة الشباب الراغبين في الزواج.

شروط التسجيل في سند الزواج

أكد برنامج سند الزواج على استيفاء الشروط التي تتضمن في عدة نقاط وهم على النحو التالي:-

أن يكونا الزوجان سعوديان الجنسية.

عمر الزوج ما بين (12:40) عاما، بينما يكون عمر الزوجة ما بين (18:40)سنة.

لابد أن يكون الزواج للمرة الأولى للرجل.

يجب على المتقدم أن يكون لديه مؤهل ثانوية عامة فأعلى.

ألا يكون قد مضى عام على عقد الزواج وذلك بداية من تاريخ التقديم على عطاء سند.

الدخل الشهري لا يتعدى الـ 4000 ريال.

وألا يزيد المهر للعروس عن 50 ألف ريال.

على المتقدم اجتياز دورة الوعي المالي بدرجة 60% كحد أدنى.

الأولوية لبناء شهداء الوطن والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

كيفية الحصول على عطاء برنامج سند محمد بن سلمان

على المتقدمين الحصول على عطاء برنامج سند محمد بن سلمان التسجيل من خلال رابط طريقة التسجيل في برنامج سند للزواج | خطوات مطابقة البيانات، وعبر هذا الرابط شرح طريقة التسجيل في مبادرة سند للزواج للحصول على العطاء ومعرفة الخطوات وكيفية تفعيل الحساب عبر الموقع، وبعدها خطوة مطابقة البيانات.