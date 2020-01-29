طريقة الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية عبر أبشر وزارة الداخلية

الاستعلام عن رصيد الخدمات المتبقي برقم الهوية، الأمر الذي يهم ملايين المواطنين السعوديين من أجل معرفة المبالغ الحكومية المدفوعة وكيفية استردادها، حيث خصصت وزارة الداخلية السعودية بوابة أبشر الإلكترونية التي تجمع قطاعات حكومية منها الجوازات والمرور والأحوال المدنية والأمن العام وديوان الوزارة، وكل قطاع يتيح عدة خدمات تتم إجراءاتها من خلال خدمات أبشر المتاحة التي تشمل طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين – حاسبة رسوم التابعين والمرافقين، وأيضاً أبشر الجوازات تجديد هوية مقيم 1440..الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر.

كيفية معرفة كم رصيد المدفوعات المتبقي

من خلال خدمات أبشر ديوان الوزارة يمكنك معرفة كم رصيد المدفوعات الحكومية ، وبعدها تقدر أن تعرف طرق استعادة تلك المبالغ مرة أخرى، حيث أتاحت الحكومة طرق استرداد مبلغ المدفوعات كما هو موضح في الروابط التالية:-

⇐طريقة استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية من وزارة الداخلية والبنوك

⇐كيفية استرداد مبالغ المدفوعات الحكومية من بنك الراجحي

في هذا الصدد طورت وزارة الداخلية موقع أبشر حيث نقلت على سيرفس جديد من أجل سهولة وسرعة التعامل في الاستعلام الإلكتروني في شتى الخدمات وسط التطور التكنولوجي بحسب خطة التطوير الشامل للنهوض بالمملكة نحو مستقبل أفضل.

طريقة الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية

نسرد لكم بالخطوات كيفية الاستعلام عن مبلغ المدفوعات الحكومية المتبقي في أبشر، ونذكر طرق استرجاع المبالغ موضحة أعلى⇑ أما عن استعلام الرصيد المتبقي هو على النحو التالي:-

تسجيل الدخول عبر أبشر وزارة الداخلية.

من ديوان الوزارة اختار الاستعلام عن مدفوعات الخدمات المتبقي.

عليك كتابة رقم الهوية والرمز المرئي ثم الضغط على كلمة عرض.

سوف تظهر البيانات التي تخص رصيد المدفوعات المتبقي من :- ( رصيد المكفولين – رصيد المركبات – رصيد رخصة القيادة – رصيد الجوازات – رصيد الاستقدام )، إجمالي الرصيد في النهاية.