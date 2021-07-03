عاجل| السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى الإمارات ودول أخرى ووقف جميع الرحلات الجوية

أعلنت المملكة العربية السعودية منذ قليل في بيان للداخلية بمنع مواطني السعودية من السفر إلى الإمارات وأثيوبيا ودول أخرى، ويشمل المنع كمن السفر إلى الدول المذكورة بشكل مباشر أو غير مباشر.

السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى الإمارات وأثيوبيا وفيتنام

ووفق وكالة واس السعودية فإن قرار منع السفر إلى الدول المذكورة يسري على الجميع، ومن أراد السفر لهذه الدول فيلزمة الحصول على إذن مسبق أولاً من الجهات المختصة والمعنية بالأمر، ويأتي هذا القرار حرصاً من السعودية على سلامة وأمن مواطنيها من الراغبين بالسفر إلى الخارج.

وأضافت المملكة العربية السعودية حول قرار منع مواطنيها من السفر إلى الإمارات وأثيوبيا وفيتنام، يأتي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، ووجود سلالة جديدة متحورة.

كما قررت السعودية تعليق القدوم من هذه الدول الثلاثة ويضاف إليهم أفغانستان إلا لمن ظل خارج تلك الدول مدة 14 يوم، كما تم إبقاف جميع الرحلات الجوية من وإلى الدول الأربعة أفغانستان والإمارات وفيتنام وأثيوبيا، كما تقرر تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين، على أن يبدأ سريان هذا القرار بداية من الأحد في تمام الساعة 11 مساءً.

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