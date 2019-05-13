وظائف ديوان المراقبة العامة 1440 | رابط التقديم على وظائف ديوان المراقبة على بند الأجور

التقديم على وظائف ديوان المراقبة العامة 1440، حيث أعلن الديوان عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة على بند الأجور بالمرتبة (33)، للعمل داخل الفروع الرئيسة بالمركز، وعلى المتقدمين أن يستوفوا الشروط المحددة، وذلك ليبدأ فتح باب التقديم على وظائف ديوان المراقبة العامة من يوم الثلاثاء الموافق 9 رمضان ولمدة يوم واحد فقط حتى 10 رمضان 1440 عبر رابط موقع ديوان المراقبة العامة.

تعد وظائف ديوان المراقبة العامة 1440 ضمن الوظائف الحكومية بالمملكة التي أعلنت عن عدة وظائف متاحة أخرى على النحو التالي:-

شروط التقديم على وظائف ديوان المراقبة العامة 1440

حدد الديوان بعض الشروط والمعايير لقبول طلبات التقديم على وظائف ديوان المراقبة العامة 1440 والتي على النحو التالي:-