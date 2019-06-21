القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم وأسماء المعلقين وتشكيل منتخب الفراعنة اليوم في المباراة الافتتاحية

تتابعون القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم في مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019، ونقوم بعرض القنوات المشفرة والمفتوحة علي حد سواء، وتبدأ مباراة افتتاح امم افريقيا 2019 في مصر اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 بحضور جماهيري من مصر وكافة الدول العربية والافريقية، ويطمح منتخب مصر أن يفوز في المباراة الافتتاحية اليوم أمام خصمه الافريقي، والجدير بالذكر أن منتخب مصر ضم في تشكيله نجم ليفربول محمد صلاح، والآن نتابع معكم المزيد حول موعد مباراة منتخب مصر اليوم وأيضا تشكيل منتخب مصر وترددات القنوات الناقلة للقاء، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

تبدأ مباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم في كأس الامم الافريقية ضمن المجموعة الأولي، والتي يتواجد بها ايضا أوغندا والكونغو، ويتوقع عشاق الساحرة المستديرة أن المنتخب المصري هو صاحب الفرصة في الصدارة بالمجموعة، حيث أنه صاحب الأرض والجمهور.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم

قناة تايم سبورت

يقوم قناة تايم سبورت time sport ببث مباريات منتخب مصر في كأس الامم الافريقية اليوم، وذلك بالتعليق العربي وبشكل مجاني، حيث حصلت القناة الرياضية المصرية الأرضية علي حقوق بث المباريات علي شاشاتها، وستقوم القناة بتغطية جميع المباريات الخاصة بالبطولة الافريقية وأولها المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي.

قناة bein sports max

يقوم مجموعة قنوات بي ان سبورت بعرض العديد المباريات المميزة علي شاشاتها، وتقوم قناة bein sports max ببث مباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم بتقنية الشاشة الفائقة HD، ويتم البث عبر قناة بي ان سبورت bein sports max 3 وأيضا bein sports max 4 بالتعليق العربي، وقد تم الإعلان رسميا عن اسماء معلقى مباراة مصر اليوم.

معلقين مباراة مصر وزيمبابوي

تايم سبورت الكابتن عصام عبده بين سبورت علي محمد علي

موعد مباراة مصر فى أمم أفريقيا 2019

8:00 مساء بتوقيت غرينيتش

9:00 مساء بتوقيت دول المغرب العربي

10:00 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا

11:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي