مباراة العراق والمالديف الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا تحت 23

يلتقي منتخب العراق الأولمبي مع نظيره منتخب جزر المالديف يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 ومباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في تصفيات آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أوزبكستان 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العراق والمالديف الأولمبي مباشرة، كما نُقدم موعد لعبة العراق الأولمبي اليوم الإثنين بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك، وبتوقيت جرينتش وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، تضم المجموعة الثالثة إلى جانب العراق وجزر المالديف كلا من البحرين وأفغانستان.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والمالديف الأولمبي

تُقام مباريات تلك المجموعة الثالثة في دولة البحرين، وتحديدًا على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالعاصمة المنامة، أكدت عدة مصادر أن زيدان إقبال نجم منتخب العراق ومانشستر يونايتد لن يشارك في تلك التصفيات، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق والمالديف الأولمبي مباشرة فسوف تكون منقولة على قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب، وسوف نتابع معكم هل ستكون المباراة منقولة على قنوات عراقية أم لا؟.

موعد لعبة العراق والمالديف الأولمبي

من الجدير بالذكر أن تصفيات آسيا تحت 23 سنة تضم 11 مجموعة، يتأهل إلى النهائيات أبطال المجموعات إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، إلى جانب منتخب أوزبكستان، موعد لعبة العراق والمالديف الأولمبي اليوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 4.15 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 5.15 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 3.15 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك.

الساعة 2.15 بعد الظهر بتوقيت جرينتش.

الساعة 9.15 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 12.15 عند منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.