نائب رئيس اتحاد الكرة يكشف سبب خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية وعودة عمرو وردة

خروج مصر المبكر من دور الـ16 في مسابقة كأس الأمم الإفريقية كان لها تداعيات كثيرة، وكثُرت الاتهامات وتحميل المسؤولية لجهة معينة، فتارة يتهم اتحاد الكرة المصري لكرة القدم بالمسؤولية وتارة يُتهم اللاعبون، واتهامات أخرى للمدرب والجهاز الفني، وبهذا الخصوص نائب رئيس اتحاد الكرة يكشف سبب خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية، حيث حمّل أحمد شوبير مسؤولية الخسارة أمام جنوب إفريقيا والخروج المبكر لمصر من المسابقة في الدور الـ16 ” ربع النهائي”، للاعبي منتخب الفراعنة، وذلك عبر مداخلة هاتفية تلفزيونية في برنامج ” الحكاية المذاع عبر قناة إم بي سي مصر الفضائية مع الإعلامي عمرو أديب.

سبب خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية

وقال شوبير في مداخلته التلفزيوينة : أن “اللاعبين والمدير الفني للمنتخب يتحملون نسبة 75 % من مسؤولية الخسارة، فيما يتحمل اتحاد الكرة بقية المسؤولية، وأضاف موضحًا : أن “جلسة عقدها بصحبة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، وحازم إمام عضو المجلس، مع المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب، لمناقشته في اختياراته قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية”.

وأكّد شوبير في حديثه أنهم طالبوا المدير الفني للمنتخب أجيري بضم الثنائي عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك، ورمضان صبحي جناح الأهلي، إلى صفوف المنتخب، واستفسروا من أجيري عن الموقف من بعض اللاعبين مثل أحمد فتحي، ومحمود كهربا، ولكنه أي أجيري تمسك باختياراته قائلا: إن “لديه قناعات واختياراته للاعبين قائمة على من ينفذ طريقة لعبه خلال المباريات”.

وأضاف شوبير أن جميع طلبات الجهاز الفني واللاعبين نُفذت من إحضار ميشيل سلجادو بالجهاز الفني، وإقامة المعسكر، وكذلك صرف مكافأة صعود المنتخب لدور الـ16 بمجرد التأهل.

عودة عمرو وردة

كما وكشف شوبير عن الاشخاص الذين تدخلوا بشأن إعادة اللاعب عمرو وردة بعد استبعاده على خلفية اتهامات تتعلق بالتحرش الجنسي، وصرح بالقول: إن “اللاعبين تدخلوا لإعادة وردة لمعسكر المنتخب، ورضخ المسؤولون لذلك”، وتابع قائلًا: “البعض يقول إن محمد صلاح هو السبب الرئيسي في إعادة وردة لمعسكر المنتخب .. وهذا غير صحيح .. كل اللاعبين تكاتفوا من أجل إعادته وليس لاعبا بعينه”.

ويُذكر أن رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة قد أعلن استقالته وإقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر، عقب خسارة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.