“استقبال” قناة تايم سبورت تردد 2019 وتقوية البث الأرضي الرقمي لمتابعة الأمم الإفريقية

تابع قناة تايم سبورت تردد حصري 2019 وكيفية استقبال البث الأرضي الرقمي، عقب إعلان الهيئة الوطنية للإعلام أن مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 سوف تذاع على قناة Time Sport تردد مجاني، حتى يتمكن المشاهد المصري في جميع أنحاء الجمهورية مشاهدة ومتابعة مباريات أمم إفريقيا، وأضافت الهيئة الوطنية للإعلام أن القناة قد بدأت بالفعل في البث ولكن هذه الفترة هو بث تجريبي للقناة، مشيرة إلى أن القناة تبث على التردد الأرضي وليس لها تردد على القمر الصناعي النايل سات، ونقدم لكم في مقالتنا اليوم كيفية تقوية واستقبال البث الارضى الرقمي لقناة تايم سبورت.

قناة تايم سبورت تردد مجاني

وقد أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام “حسين زين” على أن قطاع الهندسة الإذاعية يعمل على قدم وساق ويبذل قصارى جهده حتى يظهر تردد قناة تايم سبورت بأعلى جودة ودقة ممكنة، مشيراً إلى أن القطاع الهندسي قام بعمل بإنشاء محطات تقوية للبث الرقمي حتى تصل القناة للمشاهدين كما يتمنون حتى يستمتعوا بمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019.

كيفية ضبط البث الأرضي في مصر

أفادت مصادر مطلعة بماسبيرو بتصريحات لوسائل الإعلام والصحف تفيد بأن هناك شركة مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، سوف تطرح أجهزة مخصصة للبث الارضى الرقمي حتى يتمكن الشعب المصري من متابعة المباريات، وسوف تباع هذه الأجهزة من خلال مقرات رسمية معتمدة لها، وأضافت أن الأجهزة التي سوف تطرح تشبه الريسفر ولكنها تتيح بث القنوات الأرضية بجودة ودقة عالية بالإضافة إلى اريال يتصل بالجهاز لضبط الإشارة وتقويتها، فضلاً عن طرحها فلاشه مخصصة لللاب توب تعمل هذه الفلاشة على ضبط البث الارضي.

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تردد قناة تايم سبورت

متابعة قناة تايم سبورت تردد 11449

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

كما أشارت المصادر إلى أن هناك تلفزيونات تحتوى على خاصية tv tuner هذه التلفزيونات سوف تحتاج إلى الاريال فقط، وإنما أنواع التلفاز التي لا تحتوي على هذه الخاصية سوف تحتاج إلى الاريال وجهاز الاستقبال معاً.