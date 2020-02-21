إستقبل تردد قنوات المسلسلات التركية الحديثة 2020

إليك ابرز قنوات الدراما التركية الناقلة لأشهر المسلسلات المدبجلة بجودة عالية. يبحث الأشخاص بين وقت وآخر عن آخر تحديثات تردد القنوات على نايل سات التي تعرض أفضل إنتاجات عالم المسلسلات مثل مسلسل أرطغرل، قيامة عثمان.

قنوات المسلسلات التركية

نعرف جيداً طبيعة الدراما التركية المؤثرة وكيف أن سيناريوهات المسلسلات تلك، ذات تفاصيل عميقة في الحب والعاطفة. وتسللت المسلسلات التركية المدبلجة الى عالمنا العربي على مدى السنوات العشر الأخيرة على الأقل. وقد حرص الجمهور مؤخراً لمشاهدة مسلسل الطبيب المعجزة من بطولة تانير أولمز، إذ سنقوم بجلب القنوات المتضمنة نقل هذا المسلسل المتميز الذي يحظى بمتابعة وتقييم عالي.

قناة Crt التركية

التردد 12226، عمودي ترميز 27500 – نايل سات – معدل تصحيح 5/6

قناة تايم تركي- Time Turkey

التردد 11526 أفقي ترميز 27500 – نايل سات – معدل تصحيح 3/4

قناة ATV التركية

القمر: تركسات، التردد 11628 إستقطاب أفقي، ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6

القمر : أسترا، التردد 12692 إستقطاب أفقي، ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6

وتبث معظم القنوات المقترحة بطريقة الدبلجة للغة العربية باللهجات المتميزة كالسورية واللبنانية. وتنخرط بشكل أكبر في توفير المسلسلات ذات الطابع الرومانسي، حيث ان تلك الإصناف تعد أكثر إستحساناً وتكون أكثر شعبية على مستوى الوطت العربي.

يمكننا الآن ان نكمل تحديد بقية القنوات المجانية المخصصة لتقديم الدراما التركية ، إذاً تابع معنا في الأسفل لرصدها:

تردد قناة حريم السلطان على نايل سات

التردد 11179 أفقي ترميز 27500 معدل تصحيح 5/6

إسم القناة: Hareem Elsultan

تردد قناة فوكس التركية الناقلة مسلسل الطبيب المعجزة

التردد ترميز معدل تصحيح صيغة البث 11296 27500 5/6 HD

قناة fox turkey

التردد 11296 أفقي، ترميز 27500، معدل تصحيح 5/6

من خلال القائمة السابقة للقنوات المجانية غير المشفرة التي تتيح كاتلوج لا حصر له من الإنتاجات الدرامية، يمكن متابعة المسلسلات الحديثة المفضلة في أي وقت. إذ تقوم القنوات بتشغيل بثها التلفزي على مدار 24 ساعة.