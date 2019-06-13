ازاى اشغل قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 على التليفزيون الأرضي تردد Time Sports على النايل سات

تردد قناة تايم سبورت ، يتساءل الكثير من متابعي وعشاق الكرة في مصر عن طريقة مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وقد تم الإعلان عن انطلاق تايم سبورت خصيصًا لنقل وإذاعة المباريات وضمت باقة من أهم الإعلاميين والمعلقين الرياضيين في مصر لتحليل ومتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، وتبث القناة عبر التليفزيون الأرضي من خلال الاريال العادي كما تقدم الاستديوهات التحليلية لمشاهدة القناة عبر قمر نايل سات الصناعي.

تردد قناة تايم سبورت

تم الاتفاق على إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في جمهورية مصر العربية بعد اعتذار دولة المغرب عن استقبال البطولة، وسوف تقام المباريات على 6 ملاعب في 3 محافظات مختلفة “القاهرة – السويس – الاسكندرية” وسيشارك في البطولة 24 منتخب مقسمين على 6 مجموعات على أن يتم التصفية بين المنتخبات للوصول للدور النهائي وتتويج المنتخب الفائز كـ بطلًا لكأس الأمم الأفريقية 2019، وازداد في الفترة الأخيرة بحث الكثير عن طريقة استقبال قناة تايم سبورت الناقلة للبطولة حيث واجه الكثير من المشاهدين العديد من المشاكل وصعوبة استقبال القناة عل أجهزتهم، وسنوضح لكم في السطور التالية طريقة استقبال القناة بكل سهوله.

طريقة استقبال قناة تايم سبورت

يمكن لعشاق الساحرة المستديرة في مصر مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 المذاعة على قناة تايم سبورت بكل سهولة بعد إتباع بعض الخطوات التي سنوضحها لكم في هذه المقالة، وتبث القناة المباريات على التليفزيونات الأرضية فقط بينما تقدم استديوهات تحليلية للمباريات على القناة التي تبث من خلال أجهزة الدش والأقمار الصناعي، ويمكنك استقبال القناة بجودة عالية دون تقطيع أو تشفير بإحدى هذه الطرق:

الطريقة الاولى:

الطريقة الأولى والعادية، قم بفصل الريسفر وتوصيل الاريال العادي على التليفزيون ثم قم بالبحث عن ترددات VHFو UHF.

الطريقة الثانية:

أولًا لمشاهدة القناة يجب فصل جهاز الريسيفر واختيار القناة 2 الأرضية الموجودة على التليفزيون، ثم أحضر شاحن “نوكيا” القديم ذو الجاك الرفيع، وبعدها قم بإدخال الطرف في فتحة التليفزيون الموجودة في الخلف، ثم ابدء بالحث عن القناة عبر ترددات VHF و UHF.

الطريقة الثالثة:

قم بفصل السلك الذي يصل الطبق بالرسيفر ثم قم بإدخال طرف السلك داخل فتحة جاك التليفزيون الأرضي مباشرًا وابدأ البحث عن الترددات VHF وUHF.

الطريقة الرابعة:

أفصل التيار الكهربائي عن الريسيفر ثم قد بإحضار سماعة تليفون سامسونج عادية وادخل طرف السماعة في مكان الجاك المخصص في التليفزيون وقم باختيار القناة رقم 2 الأرضية ثم ابدء البحث عن الترددات المذكورة.

الطريقة الخامسة:

في حالة أن تكون شاشة التليفزيون الخاصة بك تدعم استقبال البث الأرضي قم بتركيب اريال عادي فوق سطح المنزل وقد بضبطه وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك، ثم قبل بعد ذلك بتوصيل كابل الإريال في المكان المخصص له في جهاز الاستقبال RE، ثم أبدء البحث واحتفظ بالقنوات التي تم العثور عليها أثناء البحث الاوتوماتيك.

الطريقة السادسة والأخيرة:

سوف تحتاج شراء جهاز خاص باستقبال البث الأرضي في حالة أن تكون الشاشة لا تستقبل البث الأرضي مع مراعاة أن يكون الجهاز مدون عليه DVBT أو DVBT2 ثم قم بتركيب الاريال فوق المنزل مثلما وضحنا في الخطوة السابقة وتأكد من ضبط واجهة الإرسال، بعد ذلك قم بتوصيل الكابل بجهاز RF ثم قم بتوصيل جهاز الاستقبال الجديد بالتليفزيون من خلال الكابل الثلاثي العادي أو كابل HDMI، وادخل بعد ذلك على قائمة البحث للبحث عن القنوات الأرضية المتاحة واحتفظ بتلك القائمة.

تردد قناة تايم سبورت على قمر نايل سات الصناعي

كما تبث القناة بصورة مجانية عبر قمر نايل سات الصناعي، وستقوم بعرض استديوهات تحليلية للمباريات، ولمشاهدة القناة قم بضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذه الترددات: