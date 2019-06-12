شاهد أسهل طرق استقبال البث الأرضي الرقمي لتشغيل قناة تايم سبورت time sport

يتساءل الكثير عن طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى مع اقتراب انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، يبحث الكثير عن طريقة استقبال وتشغيل قناة تايم سبورت time sport التي تم إطلاقها مؤخرًا من قبل الهيئة الوطنية للإعلان بالشراكة مع شركة إعلام المصريين لمتابعة وبث مباريات كأس الأمم الأفريقية، حيث حصلت مصر على بث وإذاعة بعض مباريات البطولة باعتبارها المستضيف، ولذلك نقدم لكم متابعي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر طريقة استقبال البث الأرضي وضبط قناة تايم سبورت time sport على شاشة التليفزيون، تابعونا..

طريقة استقبال قناة تايم سبورت time sport

تبث قناة تايم سبورت time sport المصرية عبر التردد الأرضي UHF 32، كما تبث استديوهات تحليلية عبر قمر نايل سات الصناعي من خلال تردد 11449 باستقطاب H ومعامل تصحيح 5/6 وترميز 27500، وكانت الهيئة الوطنية قد أعلنت عن انطلاق القناة رسميًا منذ فترة لمواجهة تشفير مباريات كرة القدم وحجبها في كثير من الأماكن عن كل عشاق الرياضة والمشجعين في مختلف الأنحاء، وتعد قناة تايم سبورت هي أحدث قناة مصرية متخصصة في الشأن الرياضي، وقد تم الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في البث الأرضي لضمان توفير نفس تقنيات الصورة الرقمية للقنوات الفضائية، و سنوضح لكم طريقة استقبال البث الأرضي لاستقبال تردد قناة تايم سبورت على شاشة التليفزيون المصرية.

كيفية استقبال البث الأرضي الرقمي لقناة تايم سبورت

حرصت قناة إكسترا نيوز على عرض فيديو توضيحي يشرح طريقة استقبال البث الأرضي الرقمي لقناة تايم سبورت لاستقبالها على شاشة التليفزيون المصري، كما أعلن الفيديو عن تردد قناة time sport في محافظات الجمهورية المختلفة على تردد UHF 32 وقد تختلف في المحافظات البعيدة بالنسبة للنطاق الجغرافي وحسب اتجاه برج إشارة البث الرقمي الأرضية وإليكم الفيديو التوضيحي الذي نشرته قناة إكسترا نيوز.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أكدت على حرصهم على تقوية البث الأرضي في مختلف أنحاء الجمهورية لضمان حصول مشاهدي التلفزيون أفضل صورة ممكنة،