اسهل طريقة استقبال وتشغيل تردد قناة تايم سبورت Time Sports بجودة عالية على البث الأرضي DVBT الرقمي

طريقة استقبال وتشغيل تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي الرقمي سؤال يسأل ملايين المصريين فبشرى لكل عشاق مشاهدة كرة القدم في كل مكان، وخاصةً المهتمين بمتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية، سوف نوضح لكم طريقة استقبال تردد قناة تايم سبورت بتقنيها الحديثة DVB-T أو DVB-T2 الرقمية الأرضية ولهذا الأمر نشرت الهيئة الوطنية للإعلام شرح فيديو مبسط للأجهزة استقبال التليفزيون العادي والشاشات الحديثة مثل شاشات LCD ، LDE، إلى جانب طريقة استقبال قناة time sports بتقنية البث الأرضي الرقمي، بالإضافة إلى التعرف على التقنيات الحديثة اللازمة للحصول على جودة إشارة البث لتردد القناة الأرضية، فتابعوا معنا:

تردد قناة تايم سبورت time sports على البث الأرضي الرقمي DVBT

تم انطلاق قناة تايم سبورت الفضائية والأرضية عبر القمر الصناعي نايل سات، بناءً على برتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام وشركة إعلام المصريين، حيث المقرر نقل كافة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 على قناة تايم سبورت، والتي تعد بمثابة هدية كبرى لهواة مشاهدة مباريات كرة القدم في مصر، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية المميزة عن طريق برامج قناة time sports سواء على التردد الفضائي للقمر الصناعي نايل سات أو التردد الأرضي بتقنية البث الرقمي DVBT والجدير بالذكر بأن القناة ستضم مجموعة رائعة من الإعلامين الرياضيين وأبرز النقاد المشهورين في مصر.

خطوات استقبال تردد قناة تايم سبورت 2019

إذا كنت ترغب في مشاهدة ممتعة من خلال تقنية قناة تايم سبورت عليك بعمل بعض الخطوات اللازمة للحصول عليها، حيث ستتطلب توفير بعض التقنيات في حال إذا كانت شاشة التليفزيون ليس بها خاصية dvbt سواء لأجهزة التليفزيون العادية أو الأجهزة التناظرية العادية، وغير ذلك لن تتمكن من استقبال تردد قناة تايم سبورت الناقلة لكافة مباريات كأس الأمم الإفريقية، لهذا قوموا بمشاهدة فيديو الشرح.

تأكد أولاً من إمكانية استقبال دعم البث الأرضي الرقمي على شاشة تلفزيونك.

قم بالذهاب إلى قائمة الإعدادات Settings.

قم بالذهاب إلى أيقونة القنوات Channels.

اختر توليف إعداد القناة.

اختر توليف تلقائي.

قم باختيار بحث رقمي فقط.

انتظر انتهاء التحميل.

اضغط على “تم”.

اختر قناة تايم سبورت Time Sports. طريقة استقبال البث الرقمي الأرضي بالفيديو https://youtu.be/2XfprHNZDTw

تردد قناة time sports تايم سبورت على النايل سات

يمكنك استقبال تردد قناة تايم سبورت الفضائية على القمر الصناعي نايل سات:

التردد معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 11449 27500 أفقي

هذا التردد الفضائي سيكون جاهزاً لتغطية مميزة لمباريات كأس الأمم الإفريقية والمقرر انطلاقها بإذن الله يوم 21 يونيو 2019.