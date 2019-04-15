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تردد قناة TRT التركية تي ار تي الأولى الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث

تردد قناة TRT  التركية , هي قناة فضائية تركية ناطقة باللغة العربية تم إنشائها عام 2012  تابعة للهيئة العامة لإذاعة وتلفزيون تركيا تبث على القمر الصناعية نايل سات والقمر التركي تركسات وإيتويلسات, تقوم بعرض العديد من المسلسلات والبرامج المتنوعة سواء إخبارية, فنية, دينية,و تبث القناة أون لاين بدون تشفير على مدار اليوم كاملة,  يتابعها العديد من المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي نظرا لما تقدمه من أعمال مميزة, حيث تحتل القناة المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في الوقت الراهن نظرا لعرضها المسلسل  التاريخي التركي الأكثر شهرة قيامة ارطغرل الجزء الخامس ونال المسلسل أعلى نسب مشاهدها  البث المباشر بقناة تي ار تي التركية.

تردد قناة TRT  التركية.

تتمتع قناة تي ار اي التركية بالعديد من المميزات التي حققت من خلالها شهرة كبيرة , تقديمها محتوى إعلامي شامل يلبي أحتياجات وميول معظم المشاهدين في تركيا وجميع الدول, حرصها الدائم على تمسكها بالهوية التركية وتعريف الدول العربية والغربية بتراثها وثقافتها وإبراز حضاراتها من خلال البرامج والمسلسلات التاريخية, تقديمها لمحتوى  يتناسب مع العادات والتقاليد العربية وحذف أي مشاهد أو ألفاظ مسيئة تضر بالمشاهدين, كما قدمت القناة مجموعة مميزة من البرامج الهادفة ومنها .

تردد قناة TRT التركية تي ار تي الأولى الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

برامج قناة TRT  التركية.

  • برنامج صباح الخير من إسطنبول .
  • برنامج في ظلال الأحداث .
  • برنامج تقارير المراسلين .
  • برنامج ما بين السطور
  • برنامج الملعب .
  • برنامج جيران .
  • برنامج سياسة

بجانب عرضها لمجموعة من أروع المسلسلات  التركية التاريخية  المدبلجة والتي من بينها المسلسل الشهير قيامة ارطغرل بجميع أجزاءه حيث حقق المسلسل أعلى نسب مشاهدة في جميع الدول العربية والعالمية حيث تدور أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي وقيام الدولة العثمانية بقيادة  البطل التركي ارطغرل  بن سليمان شاه، وما واجهه من  أزمات وغزوات من أجل  إنشاء الدولة محارباً أعدائه من الصليبيين والمغول، وهو مسلسل ذو تكلفة انتاجية كبيرة ,و يتم تصويره في تركيا على شاطئ البحر الميت المسلسل من تأليف محمد بوزداغ، إخراج “متين قوناي  شاهد ايضا تردد قناة mbc2 ام بي سي 2 الجديد 2019 العارضة للأفلام الأجنبية المترجمة

موعد عرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس على قناة تي ار بي التركية ويتم العرض الأول على قناة trt 1  التركية  مباشرتا  يوم الأربعاء في تمام الثامنة مساء بتوقيت تركيا والسعودية والسابعة بتوقيت القاهرة، أما العرض الثاني للمسلسل يعرض يوم الخميس على عدة قنوات منها اليرموك وقناة الوطن وقناة دعوة وقناة القدس.

القمرالترددمعامل تصحيح الخطأمعدل الترميز
تركسات Turksat 42°E11042 V5/68400
إيتويلسات Eutelsat 7°E10928 V5/63000
تركسات Turksat 42°E11054 V5/63000
نايل سات11392 V340027500

يتم تحديث بيانات  الجدول لتردد قناة TRT بالعربية “TRT Al Arabiya” فور حدوث إي تغيرات جديدة خاصة للقناة على الأقمار الصناعية.

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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