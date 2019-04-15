تردد قناة TRT التركية تي ار تي الأولى الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

تردد قناة TRT التركية , هي قناة فضائية تركية ناطقة باللغة العربية تم إنشائها عام 2012 تابعة للهيئة العامة لإذاعة وتلفزيون تركيا تبث على القمر الصناعية نايل سات والقمر التركي تركسات وإيتويلسات, تقوم بعرض العديد من المسلسلات والبرامج المتنوعة سواء إخبارية, فنية, دينية,و تبث القناة أون لاين بدون تشفير على مدار اليوم كاملة, يتابعها العديد من المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي نظرا لما تقدمه من أعمال مميزة, حيث تحتل القناة المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في الوقت الراهن نظرا لعرضها المسلسل التاريخي التركي الأكثر شهرة قيامة ارطغرل الجزء الخامس ونال المسلسل أعلى نسب مشاهدها البث المباشر بقناة تي ار تي التركية.

تردد قناة TRT التركية.

تتمتع قناة تي ار اي التركية بالعديد من المميزات التي حققت من خلالها شهرة كبيرة , تقديمها محتوى إعلامي شامل يلبي أحتياجات وميول معظم المشاهدين في تركيا وجميع الدول, حرصها الدائم على تمسكها بالهوية التركية وتعريف الدول العربية والغربية بتراثها وثقافتها وإبراز حضاراتها من خلال البرامج والمسلسلات التاريخية, تقديمها لمحتوى يتناسب مع العادات والتقاليد العربية وحذف أي مشاهد أو ألفاظ مسيئة تضر بالمشاهدين, كما قدمت القناة مجموعة مميزة من البرامج الهادفة ومنها .

برامج قناة TRT التركية.

برنامج صباح الخير من إسطنبول .

برنامج في ظلال الأحداث .

برنامج تقارير المراسلين .

برنامج ما بين السطور

برنامج الملعب .

برنامج جيران .

برنامج سياسة

بجانب عرضها لمجموعة من أروع المسلسلات التركية التاريخية المدبلجة والتي من بينها المسلسل الشهير قيامة ارطغرل بجميع أجزاءه حيث حقق المسلسل أعلى نسب مشاهدة في جميع الدول العربية والعالمية حيث تدور أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي وقيام الدولة العثمانية بقيادة البطل التركي ارطغرل بن سليمان شاه، وما واجهه من أزمات وغزوات من أجل إنشاء الدولة محارباً أعدائه من الصليبيين والمغول، وهو مسلسل ذو تكلفة انتاجية كبيرة ,و يتم تصويره في تركيا على شاطئ البحر الميت المسلسل من تأليف محمد بوزداغ، إخراج “متين قوناي شاهد ايضا تردد قناة mbc2 ام بي سي 2 الجديد 2019 العارضة للأفلام الأجنبية المترجمة

موعد عرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس على قناة تي ار بي التركية ويتم العرض الأول على قناة trt 1 التركية مباشرتا يوم الأربعاء في تمام الثامنة مساء بتوقيت تركيا والسعودية والسابعة بتوقيت القاهرة، أما العرض الثاني للمسلسل يعرض يوم الخميس على عدة قنوات منها اليرموك وقناة الوطن وقناة دعوة وقناة القدس.

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز تركسات Turksat 42°E 11042 V 5/6 8400 إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 V 5/6 3000 تركسات Turksat 42°E 11054 V 5/6 3000 نايل سات 11392 V 3400 27500 يتم تحديث بيانات الجدول لتردد قناة TRT بالعربية “TRT Al Arabiya” فور حدوث إي تغيرات جديدة خاصة للقناة على الأقمار الصناعية.

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