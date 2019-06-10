طريقة استقبال قناة تايم سبورت على البث الأرضي الرقمي الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

يبحث الكثيرون عن طريقة استقبال قناة تايم سبورت على البث الأرضي ، حيث أيام قليلة وتنطلق المسابقة القارية، “كأس الأمم الإفريقية 2019” التي تستضيفها مصر، وينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء الوطن العربي ومصر، والتي يشارك فيها لأول مرة في تاريخ البطولة 24 منتخبًا من القارة السمراء، وسوف تُخاض مباريات البطولة على ست ملاعب مصرية في الفترة بين 21 يونيو الجاري وحى 19 يوليو المقبل، وقد أُطلقت قناة رياضية جديدة تايم سبورت لتغطية فعاليات المسابقة تبث عبر تردد فضائي وآخر أرضي، وذلك لإتاحة الفرصة للجميع إمكانية مشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية على البث الأرضي، وفي هذه المقالة سوف نعرض كيفية مشاهدة كأس الأمم الإفريقية وطريقة استقبال قناة Time sports على البث الأرضي الرقمي.

قناة تايم سبورت على البث الأرضي الرقمي

طريقة استقبال قناة تايم سبورت على البث الأرضي الرقمي

لاستقبال قناة Time sports تايم سبورت على البث الأرضي الرقمي بالطريقة المثلى والاستمتاع بمشاهدة فعاليات مسابقة الأمم الإفريقية فما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية:

الحالة الأولى :

حالة إمكانية شاشة من استقبال دعم البث الأرضي الرقمي، اتبع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الإعدادات.

ثم الذهاب إلى القنوات.

توليف إعداد القناة.

توليف تلقائي.

إجراء بحث رقمي فقط، وانتظار التحميل.

بعد انتهاء التحميل يجب الضغط على زر تم.

ومن ثم اختيار قناة تايم سبورت.

الحالة الثانية

حالة عدم وجود استقبال البث الرقمي الأرضي في شاشة التلفزيون يتطلب ذلك شراء إريال حديث ” جهاز استقبال بث رقمي “، والذي يبلغ سعره 350 جنيه للإريال الداخلي، ونحو 600 جنيه للإريال الخارجي، ويجدر التنويه إلى أنه في حال كان التلفزيون في الدور الأرضي أو في مكان الإشارة والتردد فيه ضعيفة يجب اقتناء إريال خارجي، ويكتفى بإريال داخلي إذا كان التلفزيون في مكان مفتوح والشبكة فيه قوية.

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طريقة معرفة استقبال التلفزيون للبث الرقمي الأرضي

من المعروف أنه تتوفر خاصية البحث الرقمي في التلفزيونات المنتجة ما بعد عام 2016، وقليل من شاشات التلفزيون قبل ذلك التاريخ، ولمعرفة هل تتوفر هذه الخاصية في جهاز التلفزيون، انظر في خلف الشاشة على مدخل ” آر إف “وكانت توجد كلمة ” ANALOG” فهذا يعني عدم توفر خاصية استقبال البث الرقمي، أما إذا كانت توجد كلمة “دي في بي تي 1 أو 2” فهذا يعني أن شاشة التلفزيون تدعم البحث الرقمي.