كيف تتجنب خدعة الهاكرز لاختراق حساب واتساب

كثيرًا ما يقع المستخدمون للتطبيقات على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية ضحية سهلة للهاكرز، باستخدام أساليب وخدع مختلفة، فقد حذر خبير تقني من خدعة الهاكرز لاختراق حساب واتساب يستخدمونها في الإيقاع بضحاياهم، حيث يطلب من المستخدم النقر على رابط أو تنزيل ملف، ومن خلال ذلك يتمكن الهاكرز من الاستيلاء على البيانات.

خدعة الهاكرز لاختراق حساب واتساب

طرق وخدع الهاكرز في اختراق حسابات واتساب

وحسب موقع RT نقلًا عن إيليا لويفسكي، نائب رئيس الهيئة الروسية للجودة، قوله: “كقاعدة عامة يستخدم القراصنة أسماء كبيرة مثل جوجل وفيسوك وغيرهما، ومواضيع ساخنة مثل كورونا، أو عروضًا مربحة بمناسبة مرور عقد على خدمة ما، ما يستوجب عدم تقديم أي معلومات شخصية كرقم البطاقة المصرفية والباسوورد”، وأضاف بالقول: “هذا على الأغلب فخ فلا أحد يطلب هذه البيانات بحسن نية”.

وضرب لويفسكي مثالا على عملية الاختراق ما حصل الشهر الماضي عبر إرسال فيديو بعنوان Martinelli، والذي بمجرد فتحه يتم اختراق الهاتف وسرقة البيانات.

كيف تتجنب خدعة الهاكرز؟

وأوضح الخبير التقني عادل الحربي أنه لتجنب الوقوع ضحية لخدعة الهاكرز واختراق حسابات الواتساب ، من الضروري عدم فتح أي روابط تصل عبر رسائل وهمية ومحترفة، حيث يوجد هناك تطبيقات قوية يستخدمها الهاكرز تساعدهم في الاحتراق بسهولة، فتجدهم يتفننون بصياغة الرسائل ويذيلونها بروابط وبمجرد فتحها يتم اختراق كافة معلومات الجهاز.

كيف تحمي أجهزتك من الاختراق؟

وأكد الخبير التقني أن هناك عدة طرق لحماية الأجهزة من الاختراق وتتمثل في:

عدم التعامل مع أي رسائل ترد على تطبيق واتساب ذات المصدر المجهول، وخصوصًا تلك التي تتعلق بالبنوك والجهات الرسمية، إذ إن أكثر رسائل الاختراق تحمل الآن شعارات الجهات الرسمية، وهي من الطرق التي تجعل البعض يقع ضحية بكل سهولة.

عدم التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني التي يشاهدها أو يتعامل معها الفرد عبر جواله.

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