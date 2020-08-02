تطبيق واتساب يطرح 138 رمز تعبيري جديد

يواظب تطبيق واتساب للمراسلات الفورية الشهير على تطوير مزايا التطبيق ليكون أكثر فاعلية، وجذب مزيدًا من المستخدمين في أنحاء العالم، وضمن هذا الإطار، تطبيق WhatsApp المملوك من قبل شركة فيسبوك العالمية، حسب ما نشره موقع WABetaInfo المخصص في تعقب أخبار الشركة والتحديثات التي تجريها على التطبيق، أعلن عن إطلاق 138 رمزًا تعبيريًا جديدًا في أحدث إصدار تجريبي من أندرويد الإصدار 2.20.197.6

تطبيق واتساب

الرموز الجديدة في التطبيق

وفقًا للموقع يمكن لمستخدمي واتساب على أندرويد بيتا التجريبي الحصول على 138 رمز تعبيري جديد ، حيث تتضمن رموز لمهن جديدة مثل الشيف والمزارع والرسام، كما تتضمن رموزًا مناهضة للعنصرية، ورمز الكرسي المتحرك.

وأوضح WABetaInfo انه يمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي من أندرويد ولا تظهر هذه الرموز التعبيرية الجديدة ، يجب إجراء تحديث للتطبيق من جوجل بلاي، واما المستخدمين للإصدار غير التجريبي فمن المتوقع طرح تلك الرموز الجديدة في وقت قريب.

ميزة جديدة منتظرة قريبا في واتساب

ويعمل تطبيق WhatsApp في نسخته التجريبية على تحديثات جديدة ، وأبرزها ميزة الرسائل ذاتية التدمير ، التي تتيح للمستخدمين حذف الرسائل التي يرغبون بحذفها، بشكل تلقائي بعد فترة زمنية معينة ، وما تزال هذه الميزة قيد التطوير ومن غير الواضح حتى الآن موعد طرحها في الإصدار التجريبي لتطبيق واتساب.

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