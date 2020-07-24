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تجديد البطاقة المدنية في الكويت من المعلومات المدنية، الهاتف، المغلف الإلكتروني

بواسطة محمود عطا الله
تجديد البطاقة المدنية الكويت تجديد البطاقة المدنية الكويت

نستعرض طرق تجديد البطاقة المدنية في الكويت تلك الطرق التي أعلنت عنها هيئة المعلومات المدنية وجميع تلك الطرق تتم إلكترونيًا وعن بُعد، بينما تكون خطوة استلام البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي عبر حجز موعد مُسبق، وزيارة مقر هيئة المعلومات المدنية الرئيس بجنوب السرة أو فرعها بالجهراء، ويتم تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي عبر موقع المعلومات المدنية، أو عبر موقع المغلف الإلكتروني، كما يتم تجديد البطاقة المدنية بالهاتف، هذا ويتم دفع رسوم التجديد مُسبقا قبل استلام البطاقة.

1 تجديد البطاقة المدنية الكويت موقع هيئة المعلومات المدنية
2 تجديد البطاقة المدنية الكويت عبر موقع المغلف الإلكتروني
3 خطوات تجديد البطاقة المدنية الكويت بالهاتف

تجديد البطاقة المدنية الكويت موقع هيئة المعلومات المدنية

  • تقدم هيئة المعلومات المدنية خدمة تجديد البطاقة للكويتي وغير الكويتي.
  • اقرأ أيضًا: حجز موعد استلام البطاقة المدنية المعلومات المدنية في الكويت
  • تختار قائمة الخدمات من موقع المعلومات المدنية.
  • تختار خدمة تجديد البطاقة المدنية.
  • تسجل بياناتك الأساسية المطلوبة، وأهمها الرقم المدني للبطاقة منتهية الصلاحية.
  • رسم تجديد البطاقة: 5 دينار البطاقة الذكية، 2 دينار البطاقة البلاستيكية.

تجديد البطاقة المدنية الكويت عبر موقع المغلف الإلكتروني

1- يقدم موقع المغلف الإلكتروني الكثير من الخدمات المدنية للكويتي وغير الكويتي.
اقرأ أيضًا: رابط موقع المغلف الإلكتروني
2- عند الدخول على موقع المغلف الإلكتروني تختار أيقونة الخدمات من القائمة الرئيسية في الموقع.
3- تختار خدمة تجديد البطاقة المدنية للكويتي أو غير الكويتي.
4- تُدخل رقم البطاقة المدنية منتهية الصلاحية والرقم المسلسل الموجود خلف البطاقة.
5- يطلب منك موقع المغلف الإلكتروني في الكويت رقم هاتفك النقال ويرسل إليك رمز التحقق.
6- تُدخل رمز التحقق في الخانة المخصصة.
7- ترفع صورة حديثة على المغلف.

خطوات تجديد البطاقة المدنية الكويت بالهاتف

  • تقوم بالاتصال على رقم هاتف 1889988 لتجديد البطاقة المدنية في الكويت.
  • يعمل رقم خدمة هيئة المعلومات المدنية من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 1 بعد الظهر.
  • اقرأ أيضًا: رابط تنزيل برنامج هويتي للأندرويد للبطاقة المدنية
  • كما يمكن تجديد البطاقة المدنية الكويت بالهاتف عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم 1889988 ومضمون الرسالة هو حرف ت ومعه الرقم المدني للبطاقة منتهية الصلاحية.
  • للاستعلام عن بطاقة مدنية، يمكنك ارسال رسالة نصية إلى نفس الرقم تحمل حرق س ورقم البطاقة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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