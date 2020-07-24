تجديد البطاقة المدنية في الكويت من المعلومات المدنية، الهاتف، المغلف الإلكتروني

نستعرض طرق تجديد البطاقة المدنية في الكويت تلك الطرق التي أعلنت عنها هيئة المعلومات المدنية وجميع تلك الطرق تتم إلكترونيًا وعن بُعد، بينما تكون خطوة استلام البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي عبر حجز موعد مُسبق، وزيارة مقر هيئة المعلومات المدنية الرئيس بجنوب السرة أو فرعها بالجهراء، ويتم تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي عبر موقع المعلومات المدنية، أو عبر موقع المغلف الإلكتروني، كما يتم تجديد البطاقة المدنية بالهاتف، هذا ويتم دفع رسوم التجديد مُسبقا قبل استلام البطاقة.

تجديد البطاقة المدنية الكويت موقع هيئة المعلومات المدنية

تقدم هيئة المعلومات المدنية خدمة تجديد البطاقة للكويتي وغير الكويتي.

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تختار قائمة الخدمات من موقع المعلومات المدنية.

تختار خدمة تجديد البطاقة المدنية.

تسجل بياناتك الأساسية المطلوبة، وأهمها الرقم المدني للبطاقة منتهية الصلاحية.

رسم تجديد البطاقة: 5 دينار البطاقة الذكية، 2 دينار البطاقة البلاستيكية.

تجديد البطاقة المدنية الكويت عبر موقع المغلف الإلكتروني

1- يقدم موقع المغلف الإلكتروني الكثير من الخدمات المدنية للكويتي وغير الكويتي.

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2- عند الدخول على موقع المغلف الإلكتروني تختار أيقونة الخدمات من القائمة الرئيسية في الموقع.

3- تختار خدمة تجديد البطاقة المدنية للكويتي أو غير الكويتي.

4- تُدخل رقم البطاقة المدنية منتهية الصلاحية والرقم المسلسل الموجود خلف البطاقة.

5- يطلب منك موقع المغلف الإلكتروني في الكويت رقم هاتفك النقال ويرسل إليك رمز التحقق.

6- تُدخل رمز التحقق في الخانة المخصصة.

7- ترفع صورة حديثة على المغلف.

خطوات تجديد البطاقة المدنية الكويت بالهاتف