مراجعة إدرة مرور حولي في الكويت تتم بعد حجز موعد مُسبق من منصة مواعيد وزارة الداخلية مثلها مثل باقي إدارات المرور في الدولة، ويتم تطبيق نظام حجز مواعيد المرور منذ منتصف العام الماضي، ومعاملة نقل ملكية السيارة في الكويت من المعاملات التي تتطلب حجز موعد، حيث يجب حضور مشتري السيارة والبائع إلى مقر المرور لإنجاز تلك المعاملة، ويهدف نظام حجز المواعيد إلى الحد من حدوث تكدس وازدحم داخل المقرات الحكومية، مما يساهم في المحافظة على سلامة الجميع من المواطنين والمراجعين.

حجز موعد تحويل ملكية السيارة مرور الفروانية

قبل التوجه إلى رابط حجز موعد تحويل ملكية السيارة في الكويت يجب أن تكون قد جهزت كل الوراق الخاصة بإنهاء تلك المعاملة، وكما ذكرنا من قبل يجب أن يحضر البائع أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي، ويجب أن يتم تقديم صور البطاقات المدنية لبائع ومشتري السيارة.

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من الأوراق المطلوبة لإنجاز تلك المعاملة نقل التأمين الإجباري للسيارة بإسم المشتري، دفتر السيارة، في حال وفاة بائع السيارة، يحضر الورثة أو من ينوب عنه، ويتم تقديم حصر الإرث وشهادة الوفاة.

خطوات حجز موعد تحويل ملكية السيارة مرور حولي

في البداية تتوجه إلى منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية.

رابط حجز موعد نقل ملكية السيارة الكويت هو moi.gov.kw

تختار من القائمة الرئيسية للموقع منصة المواعيد.

ثم تختار قطاع المرور والعمليات.

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بعد ذلك تقوم بإدخال الرقم المدني لصاحب المعاملة.

تختار صفة صاحب المعاملة مواطن أم مقيم.

تختار مرور حولي.

تقوم بتحديد نوع المعاملة تحويل ملكية السيارة.

تقوم بإدخال البيانت المطلوبة.

تقوم بتحديد يوم وتاريخ مراجعة المرور.

تقوم بتقديم طلب الحجز.

رابط حجز موعد تحويل ملكية السيارة الكويت

بعد قيامك بتقديم طلب الحجز، يُرسل نظام مواعيد وزارة الداخلية إليك رسالة تأكيد الحجز، تحتوي تلك الرسالة على كل بياناتك حجزك بالموعد والتاريخ المحدد، كما تحتوي على باركود المراجعة وهو الهدف من الحجز، رابط حجز موعد تحويل ملكية السيارة الكويت هو:

moi.gov.kw

باركود المراجعة الذي حصلت عليه يجب أن تحتفظ بصورته على هاتفك الجوال، حيث تقوم بتقديمه لموظف الاستقبال عند الموعد والتاريخ المحددين للمعاملة