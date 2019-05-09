متابعة نتائج اللوتري الأمريكي 2020| بالخطوات اعرف نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

حان وقت الاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية الأمريكية 2020 لجميع المتقدمين خلال شهر أكتوبر الماضي، قد نتقدم بتقرير يحمل تفاصيل الحصول على نتيجة اللوتري 2020 والتي تم التسجيل بها خلال عام 2019،الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنح عدد من مواطني الدول المختلفة إمتيازات في العمل والمعيشة بعد القبول باللوتري كل عام ولعدد يبلغ 50 ألف سنويا، وقد يتطلع الكثيرين لأفضل الطرق والخطوات التي تساعدكم على التعرف على نتيجة قرعة الأمريكية 2020 عبر موقع dvlottery.state.gov، ونوضح أنه تم عمليات التسجيل باللوتري يوم 1 من شهر أكتوبر وحتى 7 نوفمبر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وباتت منذ أمس كل المتقدمين يبحثون عن نتائج قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 عبر الموقع الرسمي ولكن يواجه الموقع مشكلة في التحميل مما يجعل جميع المواطنين غير قادرين على الاستعلام عن نتيجة قرعة الجرين كارد 2020.

رابط استعلام نتيجة القرعة الأمريكية 2020

نشرت أحد الصحف الرسمية باللوتري، أنه خلال ساعات يوم 7 مايو يستطيع جميع المتقدمين الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 من كل الدول المتاحة لها هذه المنحة، وإليكم خطوات الاستفسار عن نتائج اللوتري الأمريكي 2020 بالرقم التأكيدي وجميع البيانات الخاصة بكم، ولكن ننوه أن سبب عدم عمل موقع اللوتري 2020 لم نتعرف عليه حتى الآن ويمكنكم متابعة تحديثات المقال للتعرف على كل جديد.

وقد تأخير معرفة نتيجة قرعة الهجرة العشوائية 2020 يزعزع موقف المواطنين المتقدمين من شتى دول العالم، ومنتظرين لحظة الإفراج عن نتيجة اللوتري 2020، وتحقيق أحلام منتظر من زمن، ولكن هناك فرصة لم يفوز ألا هي التقديم مرة أخرى شهر 10 أكتوبر القادم.

نتائج اللوتري الأمريكي 2020

الدخول عبر رابط موقع dvlottery.state.gov.

الضغط على check status.

الضغط على continue.

تسجيل الرقم التأكيدي number confirmation

تسجيل الاسم بالكامل

تسجيل سنة الميلاد

إعادة كتابة الكود الموجود على الشاشة.

كيفية إستعادة الرقم التأكيدي

في حالة عودة سيرفر موقع اللوتري 2020 للعمل، يمكنك الضغط عبر كلمة forget confirmation number.

سوف تقوم الجهات الخاصة بالرد علي المواطن بالتواصل عبر الإيميل الخاص بك وإرسال الرقم التأكيدي.

يتساءل الكثيرين عن السبب وراء عدم عمل موقع .dvlottery.state.gov منذ وقت ظهور النتيجة مساءا أمس، ولكن قد يعود الأمر إلى توافد الكثيرين في آن واحد مما أدى إلى تعطل السيرفر، وعما قريب سوف يعود للعمل مرة أخرى ونتمكن من الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية 2020.

هناك پطئ شديد في تحميل الموقع ، مما اخاف الكثيرين لكونه إشارة لإلغاء اللوتري أو فيزا البطاقة الخضراء التي تمنح الحظ لمن يمتلكها، ولكن وضح مصدر مسئول أن الموقع تعطل بسبب المواطنين والبحث الكثيف .