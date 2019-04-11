نتيجة قرعة الهجرة العشوائية أمريكا 2019-2020| أسماء المقبولين اللوتري الأمريكي والحصول على الجرين كارد

إقتربت موعد الاستعلام والحصول على نتيجة قرعة الهجرة العشوائية أمريكا 2019-2020 ولك خلال مطلع شهر مايو القادم، ونذكر أنه مع شهر أكتوبر الماضي تمت عمليات التسجيل والتقديم من قبل جميع المواطنين الراغبين في الحصول على الجرين كارد 2019-2020، وتم فتح رابط تسجيل قرعة أمريكا 2020 خلال شهر أكتوبر الماضي عبر رابط الرسمي لوزارة الخارجية، وقد وضعت الوزارة بعض الشروط والمعايير الواجب توافرها في المواطن قبل القبول، بالإضافة إلى هناك بعض الدول المسموحة لها بالسفر عبر قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020.

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019

حيث طرحت وزارة الخارجية الأمريكية موعد التسجيل للهجرة بدء من 2 أكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر، موضحا أنه سيتم الاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية مطلع مايو القادم، وسوف يحصل 50 ألف مواطن على تأشيرة الجرين كارد، وذلك للمواطنين المسموح لهم ومتطابقين للشروط.

وكانت أهم شروط الهجرة العشوائية لأمريكا 2020:

أن يقدم بصورة واضحة ذات خلفية بيضاء مساحة ” 600*600″ ويجب إزالة النظارة إذا تواجدت.

الدخول عبر موقع وزارة الخارجية قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020.

تسجيل البيانات المطلوبة : من الاسم والجنسية والرقم القومي ورقم التليفون وعدد الزوجات وعدد الأولاد.

وإشترط عدم التسجيل أكثر من مرة حتى لا يتم الرفض.

في حالة الإعلان عن أسماء الفائزين قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019-2020، ولم يتواجد إسمك بها يمكن معاودة البحث مرة أخر عبر موقع وزارة الخارجية، حيث تتم إعادة فرز للإصوات مرة أخرى.

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