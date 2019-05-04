نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 dvlottery.state.gov| نتائج اللوتري الأمريكي 2020

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 أصبحت من أكثر الأشياء بحثا عبر شبكات الإنترنت ومواقع الأخبارية، ونتطرق إلى كيفية الاستعلام عن نتيجة اللوتري إلى أمريكا 2020 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك خلال الموعد المحدد لها في السابع من شهر مايو الحالي الموافق يوم الثلاثاء القادم، حيث هناك آمال الكثيرين في تحقيق حلم السفر إلى أمريكا عبر الهجرة العشوائية التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية لعدد 50 ألف مواطن من مختلف الدول العربية، وذلك بعد المرور بعدد من الشروط والمعايير المطلوبة من اللوتري الأمريكي، وقريبا سوف نتعرف على أسماء الفائزين بنتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2019 عبر الرابط الرسمي.

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020

ونتابع مع جميع المواطنين موعد الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 والحصول على تأشيرة الجرين كارد ويمكن أن يكون هناك من يدخل الفرح في قلبه بعد معرفة نتيجة قرعة اللوتري 2019-2020 وعلى الصعيد الآخر هناك من لم يتمكنوا من السفر إلى أمريكا، والجدير بالذكر أن عملية التسجيل بقرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 مطلع شهر أكتوبر الماضي وسوف تستمر حتى يوم 7 نوفمبر، وقد وضعت وزارة الخارجية عدد من الشروط التي يجب إتباعها عند عملية التسجيل حتى تتم عملية التسجيل بنجاح، وتتضمن تلك الشروط عد تكرار التسجيل أكثر من مرة، وأن تكون خلفية الصورة بيضاء وعدم تواجد أي علامة بالصورة وعدم إرتداء نظارة.