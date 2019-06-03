تعرض الفنان عزت أبو عوف إلى أزمة صحية مفاجئة اليوم تم نقله على إثرها إلى المستشفى، ويخضع الآن إلى إجراء فحوصات وتحاليل سريعة لمعرفة سبب مرضه، ويبدو أن حالته حرجة، وهذا ما أكده طارق الشناوي الناقد الشهير، حيث أكد في تصريحات للوطن أن الفنان عزت أبو حالته حرجة داعياً له بالشفاء العاجل، وناشد محبي الفنان بالدعاء له في هذه الأيام المباركة.

لم يكن الفنان عزت أبو عوف الوحيد الذي تعرض لأزمة صحية خلال شهر رمضان

ولم يكن الفنان عزت أبو عوف وحده هو الذي تعرض لأزمة صحية، فأول أمس فقط تعرض الفنان حسن حسني هو الآخر لوعكة صحية مفاجئة وتم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، ولكنه الآن بخير، حيث نشر الفنان محمد هنيدي صورة تجمع بينه وبين حسني وهو يمسك بالتلفون ويشرب الشيشة، وللمزيد حول حالة الفنان الكبير حسن حسني اضغط هنا.

وقبل الفنانين عزت أبو عوف وحسن حسني تعرض الفنانة رجاء الجداوي لوعكة صحية ونقلت للمستشفى، وكانت تعاني من ارتفاع شديد في الضغط والسكر، وأجرت الفحوصات والتحاليل اللازمة لمعرفة أسباب ذلك، وللمزيد اضغط هنا.

وقبل الجداوي وحسني وأبو عوف كان الفنان محمد نجم والذي تعرض إلى جلطة دماغية نقل على إثرها إلى المستشفى بغرفة العناية المركزة، ويذكر أن الفنان عزت أبو عوف ظهر مؤخراً في إعلان لإحدى شركات المحمول في شهر رمضان الجاري، وكان هذا آخر ظهور له.