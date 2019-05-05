موعد عرض مسلسلات رمضان 2019 على القاهرة والناس| موعد مسلسل الزوجة 18 ومسلسل حدوتة مرة

نستمر في عرض موعد مسلسلات رمضان 2019 على جميع القنوات الفضائية، وسطورنا القادمة تحمل موعد عرض مسلسلات رمضان 2019 على قناة القاهرة والناس والإعادة، حيث تملك القناة الفضائية القاهرة والناس عدد من المسلسلات الرمضانية الحصرية، ونتلقي هذا العام مع مسلسل الزوجة 18 للفنان حسن الرداد ومسلسل حدوتة مرة للفنانة غادة عبد الرازق، وقد قامت إدارة قنوات القاهرة والناس ببث مسلسلات رمضان على شاشتها بنهاية يوم الأحد الموافق 5 مايو، وعبر تقرير مقالنا سوف ننقل إليكم موعد عرض مسلسلات رمضان 2019 على القاهرة والناس والبرامج التي تنفرد بها الشاشة الفضائية.

موعد عرض مسلسلات رمضان 2019 على قناة القاهرة والناس

قد تكتفي قناة القاهرة والناس بعرض مسلسلين فقط خلال شهر رمضان 2019، ومنهم:

موعد مسلسل الزوجة 18 في تمام الساعة 1 صباحا.

موعد مسلسل حدوتة مرة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

برامج قناة القاهرة والناس رمضان 2019 :