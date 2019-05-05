موعد مسلسلات الحياة رمضان 2019 | موعد مسلسل هوجان والبرنسيسة بيسة ولأخر نفس وبرنامج هاني في الألغام

نبدأ ساعات أول يوم رمضان 2019، بالبحث عن موعد عرض مسلسلات الحياة رمضان 2019، حيث تتميز جميع قنوات الحياة بنقل العديد من المسلسلات والبرامج التي تنال إعجاب جميع مشاهدين الوطن العربي، ونشير أنه تشارك جميع قنوات الحياة في ماراثون السباق الرمضاني للمسلسلات المصرية التي يقوم بها العديد من فناني مصر والوطن العربي، وأيضا تشارك في البرامج الترفيهية التي تحمل نوع من المقالب التي يتورط فيها عدد من الفنانين، حيث تقوم قنوات الحياة بعرض موعد مسلسل هوجان لمحمد إمام، ومسلسل البرنسيسة بيسة للفنانة مي عز الدين، ومسلسل طلقة حظ للفنان مصطفي خاطر، ومسلسل لأخر نفس للفنانة ياسمين عبد العزير، وذلك ثمار نجاح مسلسلها برمضان 2018.

موعد عرض مسلسلات الحياة رمضان 2019

لم تصرح أدارة قنوات الحياة عن موعد عرض مسلسلات رمضان 2019 على قنواتها لأي من المسلسلات المشاركة بها والبرامج المقيمة بها:

مسلسل هوجان.

مسلسل لأخر نفس.

مسلسل البرنسيسة بيسة.

مسلسل طلقة حظ.

مسلسل علامة إستفهام.

برنامج هاني في الألغام.

أما بالنسبة لمواعيد عرض مسلسلات الحياة رمضان 2019 سيتم الإعلان عنها، وسرد خريطة قنوات الحياة برمضان 2019 والتي تشتمل لمسلسلات وبرامج ترفيهية ودينية وطبخ وغيرها، سيتم الإعلان عنها صباح اليوم الإثنين الموافق غرة شهر رمضان المبارك 2019 كل عام والأمة العربية والإسلامية بخير رمضان كريم.