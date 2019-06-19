جميع أخبار نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم التسلسل في جميع المحافظات “ظهرت نتيجة اولي ثانوي الورقية”

نتابع معكم كل جديد حول نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني في الشرقية والمنوفية والدقهلية وجميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، وكيفية الحصول علي نتائج امتحانات الطلاب بالكود ورقم التسلسل، وتسود حاليا حالة من التوتر والقلق بسبب النتائج، ويترقب الطلاب إعلان موعد ظهور نتيجة اولى ثانوى عبر المواقع الرسمية للاستعلام عن نتائج الطلاب وأيضا عبر اليوم السابع ويتسائلون هل ظهرت النتائج رسميا أم لا، ويمكنكم الاستعلام عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم المصرية للنتائج وأيضا بوابة الثانوية العامة المصرية وموقع بنك المعرفة المصري علي التابلت الخاص بالطلاب، وقد ظهرت نتيجة اولي ثانوي في المدارس التي قامت بتأدية الامتحانات الورقية فقط، وسيتم إعلان النتائج الإلكترونية قريبا، وذكر وزير التربية والتعليم للعديد من الصحب الإلكترونية بعض المعلومات الهامة حول الاستعلام عن نتيجة الصف الأول االثانوي، ويجب علي الطلاب معرفتهم، وسنوافيكم بهذه المعلومات والتفاصيل في المقالة.

نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019

يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم المصرية التي تقوم بعرض نتائج الطلاب 2019 لجميع السنوات النقل والشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس بعد الانتهاء في جميع المحافظات والإدارات التعليمية من تصحيح أوراق ونماذج إجابات الطلاب الإلكترونية والورقية علي حد سواء، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح لكل المحافظات.

رابط نتيجة اولى ثانوى 2019

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم فور الإعلان رسميا عن رفع درجات الطلاب علي المواقع الرسمية، وننوه أنه يتم عرض نتيجة اولي ثانوي عام بالتقدير العام لكل مادة وليست بالدرجات مثل كل عام مضي، ويمكنكم معرفة معاني تقديرات نتائج الطلاب عبر القائمة التالية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

امتياز: 100% – 85%

جيد جداً: 85% – 75%

جيد: 75% – 65%

مقبول: 65% – 50%

ضعيف: 50% – 35%

ضعيف جداً: 35% – 0%

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جدول توزيع درجات اولي ثانوي

اللغة العربية الدرجة النهائية 50 درجة النجاح 25 100 دقيقة اللغة الاجنبية الاولي English الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني” الدرجة النهائية 30 درجة النجاح 15 60 دقيقة الرياضيات Math الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة التاريخ الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الجغرافيا الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفلسفة الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفيزياء Physics الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الكيمياء Chemstry الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الأحياء Biology الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

تقوم وزارة التربية والتعليم الفني بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية ورصد الدرجات واعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم، وقد أكد طارق شوقي في أحد المداخلات التليفزيونية أن نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 مرضية جدا.

إذا حصل الطالب علي أقل من 50% ورسب في اي مادة من المواد الاساسية المقررة عليه، فيجب عليه أن يتوجه لأداء امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي لشهر يوليو القادم، وهو امتحان إلكتروني علي منصة امتحانات وزارة التربية والعليم.

تحديث

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن نتيجة الصف الأول الثانوي لن تؤثر علي مجموع دخول الكليات للدفعة الحالية دفعة الثانوية العامة 2021، وأن هذه السنة تجريبية لصالح الطالب، وأكد الوزير أن جميع العيوب والمشاكل ألتي واجهت الطلاب في الدراسة والامتحانات هذا العام لن تكون موجودة في الأعوام القادمة.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي رسميا

تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي رسميا عبر الروابط الرسمية للاستعلام المباشر قريبا خلال الساعات القادمة، حيث يتم حاليا الانتهاء من آخر اعمال المراجعة والرصد وسيتم اعتماد النتيجة اليوم أو غدا بحد أقصي، وقد تم تحديد يوم الأجد الموافق السادس عشر من شهر يونيو الجاري موعدا رسميا لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الدور الأول برقم الجلوس “الكود”، تابعوا هذه المقالة لمعرفة النتيج فور الإعلان عنها.

القاهرة النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر الاسكندرية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر الشرقية النتيجة لم تظهر اسوان النتيجة لم تظهر الغربية النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر الفيوم النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر المنوفية النتيجة لم تظهر ايسوط النتيجة لم تظهر الدقهلية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر القليوبية النتيجة لم تظهر السويس النتيجة لم تظهر الاسماعيلية النتيجة لم تظهر بورسعيد النتيجة لم تظهر

هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي

لم تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي حتي هذه اللحظة، فلم تنتهي جميع الكنترولات من علميات الرصد والمراجعة، وسيتم اعتماد النتيجة رسميا من قبل وزير التربية والتعليم خلال الساعات القليلة القادمة، ثم يتم الإعلان عن اسماء الأوائل ونتائج الطلاب ونسب النجاح، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن النتيجة لم تسرب ولم تعلن لأي من المحافظات، وأي نتيجة قد حصل عليها الطالب تكون نتيجة غير رسمية ولا تمت للنتائج المعتمدة بصلة.

معلومات هامة حول الحصول علي نتيجة اولي ثانوي

النتيجة سوف ترسل للطلاب على التابلت من خلال الكود الخاص به. يجب أن يقوم الطالب بعمل حساب على “”LMS، وسوف تظهر له النتيجة من خلال الإشعارات أو رسائل الوزارة. النتيجة عبارة عن تقديرات وليست درجات إذا حصل الطالب علي ضعيف لا بد أن يدخل امتحان الدور الثاني في شهر يوليو ستظهر نتائج اولي ثانوي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري قامت وزارة التربية والتعليم بنفي كافة ما ورد حول ظهور نتيجة اولي ثانوي لا يوجد أي درجات رأفة للطلاب حتي ينجحوا سيتم ارسال نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المدارس بكافة المحافظات والمديريات التعليمية

نتيجة الصف الأول الثانوي

تم تنبيه على جميع المديريات التعليمية بكافة المحافظات بعدم إعلان نتائج الامتحانات الورقية لطلاب اولي ثانوي، ووجوب الانتظار حتى انتهاء تصحيح جميع الامتحانات الإلكترونية والورقية بباقي المديريات والمحافظات، وإعلان النتيجة لجميع الطلا في آن واحد ومن التوقع إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي نهاية الأسبوع الجاري.

والجدير بالذكر أن الطلاب الحاصلين على نسب أعلى من 50% في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم، لهم الحرية في اختيار دخول الامتحان الثاني المقرر عقده في يوليو المقبل، أو الانتقال للصف الثاني الثانوي دون دخول المحاولة الثانية، أما الطلاب الذين يحصلون على أقل من 50% في مادة أو أكثر عليهم دخول فرصة يوليو.