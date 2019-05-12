الآن نتيجة ابناؤنا في الخارج 2019 | استعلم عن نتائج امتحانات ابناؤنا في الخارج برقم الجلوس

نتيجة ابناؤنا في الخارج 2019، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج ابناؤنا في الخارج اليوم بعد اعتمادها من الوزير بنسبة نجاح بلغت 98.39 % وتعد هذه النسبة أكثر بفارق بسيط عن العام الماضي، وها تم إعلان نتائج الثانوية العامة في الخارج الدور الأول 2018-2019 عبر البوابة الحكومية الرسمي الخاص بمركز معلومات وزارة التربية والتعليم…نهنئ جميع الطلبة والطالبات الناجحين ونتمنى لكم التوفيق دائماً.

في هذا الصدد تعرف على نتائج الامتحانات لمراحل النقل الأساسي والتي:-

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 | نتائج الشهادة الإبتدائية جميع المحافظات

نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2019 الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الثاني 2019 جميع محافظات مصر

نتائج الثانوية العامة في الخارج الدور الأول 2019

ظهرت نتيجة الثانوية العامة نتيجة ابناؤنا في الخارج لعام 2018-2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بعرض نتائج الامتحانات ونتائج امتحانات ابناؤنا في الخارج برقم الجلوس أو الرقم القومي بطريقة إلكترونية عبر الموقع فقط عليك إدخال رقم الجلوس أو رقم بطاقة الرقم القومي ثم اضغط تسجيل وسوف تكون أمامك صفحة نتائج الامتحانات.

رابط نتيجة ابناؤنا في الخارج الثانوية العامة 2019

ننشر نتيجة ابناؤنا في الخارج عبر البوابة الحكومية لوزارة التربية والتعليم برقم جلوس الطالب عبر رابط مركز المعلومات لعرض نتائج امتحانات الثانوية العامة في الخارج الدور الأول، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق دائماً.