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“برقم الجلوس” نتيجة الدبلومات الفنية 3 سنوات و5 سنوات (صناعي – زراعي – تجاري) لعام 2019 بجميع المحافظات “رابط نتائج” الدبلومات الفنية لجميع الأقسام الفنية

كتب أسامة محمدفي آخر تحديث
“برقم الجلوس” نتيجة الدبلومات الفنية 3 سنوات و5 سنوات (صناعي – زراعي – تجاري) لعام 2019 بجميع المحافظات “رابط نتائج” الدبلومات الفنية لجميع الأقسام الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات

أشار الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم أن “نتيجة الدبلومات الفنية 2019” من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال ساعات قليلة من خلال مؤتمر صحفي سيتم أقامته، وكان قد تم الانتهاء من أجراءات التصحيح منذ يومين وبدأت عمليه رفع الدرجات علي الموقع الإلكتروني علي موقع وزارة التربية والتعليم الفني والتي ستتيح لكل طالب أمكانية ألاستعلام من خلال الاسم ورقم الجلوس، وفي بداية ظهور النتيجة سيتم أعلان أوائل الدبلومات ثم بعدها بيوم سيتم أظهار النتيجة للجميع، وسنبين للجميع طريقة الحصول علي النتيجة في التفاصيل التالية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات

طريقة الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الأقسام 2019.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات جميع الأقسام الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات جميع الأقسام الفنية

 نتائج الدبلومات الفنية “الثانوي الفني” جميع المحافظات 2019

يسر موقع كلمة أن يقدم أليكم نتائج الدبلومات الفنية لعام 2019 للقسم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي في حالة وجود صعوبة في الحصول عليها فإمكان الجميع كتابة الاسم ورقم الجلوس أو أسم المحافظة والقسم التابع من خلال تعليق وسنساعد الجميع لمعرفة تفاصيل النتيجة، وكانت نتيجة ألترم الأول للدبلومات مرتفعة وسيبين هذا ألترم مدي ارتفاع نسب النجاح مقارنة مع ألترم الأول، وقد طمأن وزير التربية والتعليم الجميع بأن النتيجة ستعبر عن مدي اجتهاد كل طالب في المذاكرة ولا داعي للقلق، نتمنى للجميع التوفيق.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات جميع الأقسام الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات جميع الأقسام الفنية

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عن الكاتب

أسامة محمد

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