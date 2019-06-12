رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 والجامعات الخاصة بطلبة الدبلومات

نقدم لكم رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019، حتى يتسنى لكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019 جميع الشعب نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبالفعل تظهر نتيجة دبلوم الزراعة والتجارة والصنايع والفنادق من خلال مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، وقد أدى امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 757 ألف طالب وطالبة، في جميع أنحاء الجمهورية، وقد تم تسجيل 68حالة غش وخروج عن اللوائح العامة، كما حظيت امتحانات شهادة الدبلومات الفنية باهتمام كبير من المسئولين، وعلى رأسهم الدكتورمحمد محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، والذي أوصى بتوخي الدقة في عمليات التصحيح، والتي يشارك بها أكثر من ألف مصحّح ومدقّق، كما يمكنكم من خلال مقالنا التعرف على الجامعات الخاصة بطلبة الدبلومات الفنية والتي أقر إنشاءها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك مواكبة للتطور ولتغيير مسار طلاب التعليم الفني، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

رابط بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم

يمكنكم الدخول إلى رابط بوابة مركز المعلومات للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية، وهو رابط مباشر يمكنك من خلاله الاستعلام عن نتيجة دبلوم الزراعة والصنايع والتجارة والفنادق 3و5 سنوات، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اختيار النوعية “زراعة – صناعة – تجارة – فنادق”. كتابة رقم الجلوس ويفضل التأكد من كتابته باللغة الإنجليزية. الضغط على عرض النتيجة، وستظهر النتيجة بإذن الله.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 : ومن خلال الرابط السابق يمكنك التعرف على طريقة التظلم على النتيجة، وتنسيق الدبلومات الفنية 2019 الحد الأدنى لدخول الكليات والمعاهد.

: ومن خلال الرابط السابق يمكنك التعرف على طريقة التظلم على النتيجة، وتنسيق الدبلومات الفنية 2019 الحد الأدنى لدخول الكليات والمعاهد. نتيجة الشهادة الثانوية الزراعية 2019: إذ يمكنهم من خلال الرابط السابق التعرف على المزيد عن نتيجة دبلوم الزراعة.

الجامعات الخاصة بطلبة الدبلومات الفنية “الجامعات التكنولوجية”

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرار رقم 73 لعام 2019، وهو القرار الذي يتم بمفاده إنشاء الجامعات التكنولوجية، والمخصصة لطلاب الدبلومات الفنية حتى يتمكنوا من إكمال مسارهم التعليمي، ويمكنهم من خلال الوصول إلى جميع الدرجات العلمية بدءًا من البكالوريوس ومرورًا بالماجستير وحتى الدكتوراه.

وتبدأ الدراسة في الجامعات التكنولوجية بدءًا من سبتمبر القادم، شرط أن يجتاز الطالب اختبارات القبول بتلك الجامعات ، والتي يتم تزويدها بأفضل الكوادر التعليمية والوسائل التكنولوجية.