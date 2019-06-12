وسط ترقب ظهور نتيجة الثانوي الصناعي 2019، أكد محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن عمليات تصحيح أوراق إجابة دبلوم الصنايع ثلاث سنوات وخمس سنوات لا زالت مستمرة، ومن المتوقع استمرارها لمدة أسبوع، وعلى أن تبدأ بعدها عمليات مراجعة كراسات الإجابات وتجميع الدرجات، وهي العملية التي تستغرق بعض الوقت، بعدها يتم الإعلان عن أسماء أوائل الدبلوم الصناعي، ويتم تحميل النتيجة على بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم، ويمكن لجميع الطلبة الاستعلام عن نتيجتهم برقم الجلوس، ويمكنكم من خلال مقالنا الحصول على خدمة مميزة ، تتضمن نشر رابط نتيجة الثانوي الصناعي 2019، وكذلك نقدم لكم جميع المعلومات الخاصة بتنسيق الدبلوم الفني الصناعي 2019، وطريقة التظلم على النتيجة فتابعوا معنا السطور التالية.

نتيجة الثانوي الصناعي 2019

أدى امتحانات شهادة الدبلوم الثانوي الصناعي 376217 طالب، بنظامي ال 3 سنوات وال 5 سنوات، وقد بدأ التصحيح 23 مايو الماضى، واستمر حتى أيام العيد، إذ يحرص المصححين على سرعة اطمئنان الطلاب على نتيجة دبلوم 3 صناعة.

ومن خلال مقالنا يمكنكم التعرف نتيجة الثانوي الصناعي، رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019، في جميع المحافظات على النحو التالي:

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة القاهرة.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الجيزة.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الاسكندرية.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة القليوبية.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الغربية.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة كفر الشيخ.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة البحيرة.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الشرقية.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة دمياط.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الدقهلية.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة السويس.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الاسماعيلية.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة بورسعيد.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة البحر الأحمر.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة أسوان.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة قنا.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة سوهاج.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة المنيا.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة أسيوط.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة بني سويف.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الفيوم.

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة المنوفية.

الاستعلام عن نتيجة الثانوي الصناعي 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الثانوي الصناعي من خلال بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم، والتي تعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع الشعب، باتباع الخطوات التالية:

كتابة رقم الجلوس. اختيار النوعية. الضغط على عرض النتيجة.

نتائج مهمة

تنسيق الدبلومات الفنية دبلوم الصناعة 2019

يعتمد تنسيق دبلوم الصنايع على الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد، بالإضافة إلى نسب النجاح في دبلوم الصناعة، ولكننا نقدم لكم الحد الأدني للكليات والمعاهد من موقع بوابة الحكومة الألكترونية تنسيق الدبلومات الفنية.

طريقة التظلم على نتيجة الدبلوم الفني الصناعي الصف الثالث

بعد ظهور نتيجة الدبلوم الصناعي يتم فتح باب التظلمات خلال يومين من إصدار النتيجة، ويظل باب التظلم مفتوحًا لمدة أسبوعسن، وسنوافيكم بالمواعيد فور الإعلان عنها، وعندها يتم اتخاذ الخطوات التالية:

تسديد حوالة بنكية قيمتها 100 جنيهًا عن كل مادة لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، في أقرب فرع لبنك مصر أو البنك الأهلي لك. التوجه إلى الإدارة التعليمية لتقديم طلب التظلم وإرفاق إيصال تسديد الحوالة البنكية. يتم تحديد موعد لرؤية الطالب لورقة الإجابة الخاصة به. وفي حال كان للطالب درجات، يحصل عليها ويتم إعادة المبلغ الذي دفعه إليه.

هكذا قدمنا لكم جميع المعلومات الخاصة بنتيجة الثانوية الصناعية 2019، طريقة التظلم على النتيجة، الحد الأدنى للقبول بالمعاهد والكليات لطلبة الدبلوم الصناعي ثلاث سنوات وخمس سنوات، وفي حال كان لديك أي استفسار لا تتردد في ترك تعليق بسؤالك وسنجيب عليك بإذن الله.